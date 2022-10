Povýšení některých typů stanic je spojeno postupným vývojem hasičským jednotek u nás, co se týče rozmanitosti jejich činností. „Nebojím se říct, že v rámci integrovaného záchranného systému plníme funkci základního kamene a v této souvislosti nám tedy k samotnému hašení přibyla spousta dalších úkolů. Když bych měl uvést nějaký příklad, tak k nejčerstvějším událostem nepochybně patří migrační vlna, která vznikla jako následek ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Tady jsme poskytli širokou podpůrnou činnost při zvládání příchodu uprchlíků, a to nejen v asistenčních centrech pro pomoc Ukrajině,“ říká ředitel příbramských hasičů Tomáš Horvát.

Foto, video: Jako doopravdy. Cvičení simulovalo nehodu a únik nebezpečné látky

Pokud by se šlo ještě o další roky nazpět, byli to právě hasiči, kteří výrazně pomohli odolávat nástupu pandemie koronaviru. Podle slov ředitele při zvládání infekce hasičské sbory tvořily páteř celé operace. „Tady se samozřejmě bavíme v logistické rovině, kdy jsme zejména v hektickém počátku pandemie sehráli významnou podpůrnou roli nejen zdravotníkům, kteří od počátku s infekcí bojovali v první linii,“ pokračuje Horvát.

Hasiči tak například pomáhali v podobě mobilních odběrných týmů. Byli také nasazeni na desinfekci prostor. Jejich přítomnost byla vítaná jako další pomocná síla na covidových odděleních či při převozu roušek, desinfekcí a vakcín do distribučních center, následně pak do měst a obcí. Až do odvolání tuto roli zastávaly jak profesionální, tak i dobrovolné jednotky.

„Když se k tomu v našem případě připočte ještě nárůst počtu zásahů o desítky procent, který za poslední dekádu vzrost z přibližně šesti set na takřka devět set ročně, zjistíte, že nemáte potřebné síly odkud brát. Ta základní teze tedy spočívá v tom, že abychom do budoucna mohli být schopni plnit nejen naše základní úkoly nad rámec daný zákonem, a to efektivně a bez obrovského pracovního a psychického náporu na personál, bude nutné mezi nás přijmout nové síly,“ vysvětluje ředitel.

Techniky mají příbramští hasiči dostatek, kdy navíc za poslední roky celou flotilu výrazně zmodernizovali. Díky tomu má stanice i nadregionální akční rádius. I z tohoto důvodu je navýšení početního stavu stanice potřeba. Znamená to tedy, že potřebují do konce roku přivítat šest nových kolegů. Jak nastínil ředitel, budoucí rekrut určitě nesmí mít strach z výšky a měl by být manuálně zručný. Musí mu být minimálně osmnáct let, mít maturitu a čistý trestní rejstřík. Dále je potřeba úspěšně absolvovat fyzické testy, psychologické a lékařské vyšetření.

Akce zaměřená na telefonování za volantem odhalila jiné přestupky

„Nábor vždy začínáme fyzickými testy, protože je potřeba zavčas vědět, zdali je uchazeč způsobilý k výkonu služby. Je to proto, že nejhorší situací v reálném zásahu, která může nastat je, když se ze zachránce stane zachraňovaný. Jde o velmi specifickou týmovou spolupráci, kdy je důležité vědět, že jakmile se dostanete do nesnází, váš kolega vám přispěchá bez váhání na pomoc,“ uzavřel Horvát.