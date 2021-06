/FOTOGALERIE/ Profesionální hasiči si letos připomněli už půlstoletí svého působení ve městě Příbram. Celých 50 let uplynulo od otevření první stanice hasičů z povolání, jejichž základním posláním po celou tuto dobu bylo a stále je chránit životy a zdraví občanů před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Hasiči Příbram. | Foto: HZS Středočeského kraje

První strážnice vznikla ve starém bytě na náměstí v centru Příbrami (dnešní nám. T. G. Masaryka). Zpočátku sloužili pouze dva příslušníci, a to přes den od 7.00 do 19.00 hodin. V noci službu zabezpečovali dobrovolní hasiči. K prvnímu stěhování do objektů bývalého dolu Marie na Březových Horách došlo 22. srpna 1972. To už bylo profesionálních hasičů jedenáct. Nové prostory a zázemí ale pro výkon služby nebyly úplně ideální, a to i z důvodu téměř neexistující možnosti garážování požární techniky, přesto však byly nepoměrně lepší než původní v domě na náměstí.