V Příbrami a Říčanech hasičům nově pomáhají terénní čtyřkolky

/FOTOGALERIE/ Korbu mají zaplněnou vysokotlakým hasicím zařízením, které díky svým vlastnostem dokážou dopravit i do míst jiné technice nedostupných; využití to může najít například při likvidaci požárů chat. Zařízení však lze snadno sejmout a ložnou plochu využít jinak - třeba k převozu zavazadel cestujících evakuovaných z vlaku mezi stanicemi, kdyby to bylo nutné.

Hasičům v Příbrami a Říčanech pomáhají terénní čtyřkolky. | Foto: HZS Středočeského kraje