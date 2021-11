Předání se ujal starosta Příbrami Jan Konvalinka. „Jsem velice rád, že se setkáváme při slavnostním okamžiku při předávání klíčů od těchto prostor, v kterých vznikne expozice hasičské techniky. Jde o hezký příklad toho, že když se chce, tak to jde. Věřím, že místo bude hasičům dobře sloužit a doufám, že ho navštíví spousta lidí, kteří přijdou obdivovat starou hasičkou techniku,“ řekl na úvod starosta.

„V minulosti jsme měli plány, aby se zde muzeum zřídilo. Jsme tak velmi rádi a nyní nás jen čeká navozit sem naše exponáty,“ uvedl starosta březohorských hasičů Jiří Blajer.

Milovníci hasičské techniky se mohou těšit na historickou velkou i malou stříkačku, koňky či motorové stříkačky. „K vystavení tu bude mimo jiné i většina techniky, která kdysi na Březových Horách sloužila. Usilujeme například o Erenu,“ dodal Blajer. „Další kousky budou určitě přibývat,“ slíbil starosta hasičů.

Počínaje tímto víkendem hasiči začnou techniku do prostor navážet a muzeum by se mělo otevřít do konce roku.