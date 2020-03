Dana Vilímková z Divišova, která je starostkou Okresního sdružení dobrovolných hasičů na Benešovsku, společně s kolegyní šije roušky. „Kancelář jsme z nařízení vlády museli zavřít, tak chci alespoň takhle přispět. Roušky šijeme pro ortopedické oddělení benešovské nemocnice, do jeslí v Praze, kde pracuje moje dcera, a také pro divišovské seniory,“ řekla Dana Vilímková, která ve chvíli, kdy bylo jasné, že brzy dojde materiál, objednala další látky přes internet. Dokonce s hasičskou tematikou.

Šicí stroje vrčí i ve Kšelích na Kolínsku. Dvouvrstvé roušky tam šijí členové sboru společně s dalšími dobrovolníky z místních stájí. Když dojdou nitě nebo látky, pošlou hasiči do světa prosbu a během chvíle mají od dárců další zásoby. Dvakrát týdně budou členové sboru ve Kšelích rovněž vozit nákupy seniorům a nemocným. Pohonné hmoty přitom bude dotovat obec.

S nákupy pomáhají také dobrovolní hasiči z Hostomic na Berounsku. „Stále jsme připraveni pomoci každému, kdo se dostane do nesnází.I když všichni chodíme do práce, čtyřiadvacet hodin tu pro občany někdo z nás je,“ připomíná jednatel sboru Michal Šinágl. Hasiči také začali shánět roušky. „Oslovili jsme lidi, které by je mohli šít. Všechny ušité roušky skladujeme v hasičárně, následně je rozvezeme těm, kteří je nejvíce potřebují, tedy především seniorům,“ dodal Šinágl s tím, že je moc rád za množství lidí, kteří nabídli v této tíživé situaci pomocnou ruku.