Tam hlavně při smažení štědrovečerního kapra nebo řízků, upozorňuje názorná videoukázka, kterou středočeští hasiči zveřejnili na své facebookové prezentaci. Pokud se stane malér a olej na pánvi začne hořet, je velkou chybou chrstnout do plamenů trochu vody. Ta totiž hořící olej neuhasí, ale naopak plameny podnítí; pánev se v mžiku stane běsnící sopkou, jejíž erupce může přivodit vážný úraz i podpálit kuchyňskou linku. Jak to vypadá, představuje právě videonahrávka na facebooku středočeských hasičů, zachycujících jednu z ukázek v rámci programu květnového Dne otevřených vrat na hasičské stanici v Nymburce.

Na hořící olej tedy voda neplatí. Takový drobný požár lze zdolat třeba zakrytím pánve poklicí či například namočenou utěrkou – a stejnou službu udělá i plech na pečení. Případně lze hořící pánev zasypat tím, co je zrovna po ruce; klidně solí ze sáčku nebo hlínou z květináče. Kuchyňské maléry však dokážou zaměstnat hasiče i v dalších případech – třeba tehdy, pokud někdo postaví pokrm na zapnutý sporák a „jen na okamžik“ si odskočí k sousedům popřát poklidné svátky. Podobná nehoda se však může přihodit i lidem, kteří se do slavení jaksi obuli důkladněji – a při přípravě jídla je přemůže spánek…

Na nástrahy, které mohou číhat v domácím prostředí, upozorňuje i preventivní videoprojekt středočeských hasičů nazvaný OČMU (Ochrana Člověka za běžných rizik a Mimořádných Událostí). Jednou z nahrávek obsahujících rady, čeho se vyvarovat a jak si počínat, pokud už malér nastane, je přímo klip nazvaný Prodlužovací kabely mohou zkazit vánoční pohodu. Varuje před prodlužovačkami použitými k napájení vánoční výzdoby, které mohou způsobit malér třeba v případech, kdy je lidé přivřou do dveří nebo okna nebo jsou poškozené jinak. U venkovní výzdoby je třeba pamatovat i na použití správných kabelů určených do tohoto prostředí. A to, že stejné dráty posloužily už loni a bez problémů, ještě nemusí nic znamenat: letos meteorologové očekávají deštivé počasí.