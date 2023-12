Hasiči z Příbramska se dočkali nadílky už koncem listopadu. Nové vybavení dostali hasiči ze Sedlčan, Dobříše i Příbrami.

Sedlčanští hasiči ve středu 29. listopadu převzali komunikační jednotky Dräger.

V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Středočeského kraje, na kterém se finančně podílelo město Sedlčany, bylo pořízeno celkem pět kusů komunikačních jednotek FPS COM 7000 do ochranných masek, a to včetně klíčovacích jednotek.

„Pořízení těchto komunikačních prostředků nás posouvá směrem k modernímu hasičskému sboru 21. století. Zároveň jde o pilotní projekt v rámci celého územního odboru Příbram,“ uvedl jeho ředitel Tomáš Horvát.

„Mezi nesporné výhody tohoto zařízení patří takzvaná čistá komunikace bez rušivých vlivů okolí, včetně komunikace pomocí radiostanic při nasazení dýchací techniky i při déletrvajícím zásahu,“ doplnil Petr Hron, velitel sedlčanské stanice.

Celková pořizovací cena pěti kompletů, které dodala firma Dräger Safety s.r.o., činila 201 tisíc korun, přičemž město Sedlčany přispělo částkou 120 tisíc, zbytek byl doplacen z rozpočtu HZS Středočeského kraje.

Vyprošťovací zařízení pro hasiče z Dobříše

Profesionální hasiči z Dobříše převzali do svého užívání bateriové vyprošťovací zařízení Holmatro. Sada se skládá z nůžek, rozpínáku, dvou rozpěrných válců, mininůžek a dalšího nezbytného příslušenství.

„Nová sada bateriového vyprošťovacího zařízení bude umístěna v rychlém zásahovém automobilu Volkswagen Transporter, kterým naše jednotka disponuje už šestým rokem,“ upřesnil velitel hasičské stanice Dobříš Martin Lapka.

Na financování nové vyprošťovací sady se město Dobříš podílelo částkou 120 tisíc korun.

Ventilátory pro příbramské hasiče

Předčasná nadílka pak pokračovala o den později i u profesionálních hasičů z centrální příbramské stanice, kteří převzali nové zařízení pro odvětrávání kouře a nebezpečných plynů.

„V rámci projektu zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Středočeského kraje, na kterém se finančně podílel grantový program společnosti Gas Storage CZ, s.r.o., byly pořízeny dva bateriové přetlakové ventilátory LEADER BatFAN 3Li+. Jednotce byly přímo na příbramské stanici předány za účasti ředitele územního odboru Tomáše Horváta a zástupce společnosti Gas Storage CZ Čestmíra Kosiny, vedoucí provozu Podzemního zásobníku plynu Háje a Podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice,“ uvedl Ladislav Holomčík za HZS Středočeského kraje.

Pořizovací cena jednoho bateriového přetlakového ventilátoru, který dodala firma Pro IZS CZ, s.r.o., byla 146 tisíc korun, přičemž společnost Gas Storage CZ se na zakoupení obou kusů podílela příspěvkem ve výši 220 tisíc korun, zbytek byl doplacen z finančních prostředků HZS Středočeského kraje.

„Velmi mě těší, že nás společnost Gas Storage CZ dlouhodobě podporuje v naší činnosti a přispívá na modernizaci naší požární techniky i vybavení. Podle statistik počet událostí rok od roku roste, takže jsme vděčni za cokoliv, co nám v naší práci pomůže,“ řekl na závěr slavnosti Pavel Maňas, vedoucí oddělení IZS a služeb územního odboru Příbram.