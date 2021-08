Už druhé léto trávíme ve stínu pandemie, víc soustředění na svá obydlí a zahrady, kde jsme trávili během uplynulých měsíců více času. Zájem o nákup zahradního nábytku zažívá boom, podle zjištění nákupního rádce Zboží.cz v meziročním srovnání vzrostl o více než sto dvacet procent.

Lidé kupují především kousky, které byly dříve kvůli funkčnosti určené spíš do interiéru. Jde o zahradní pohovky, lounge sestavy, pohodlná závěsná křesla nebo houpačky.

„Kdo má balkon, zahradu nebo terasu, investuje do ní,“ konstatuje Jan Kriegel, manažer nákupního rádce Zboží.cz. Jeho slova potvrzuje i průzkum společnosti Seznam, podle něhož lidé za nákupy zahradního nábytku vydávají v ročním průměru osm a půl tisíce korun. Jinak budete pochopitelně zařizovat miniaturní městský balkon, jinak rozlehlou terasu v přízemí rodinného domu a jiné požadavky na kvalitu zahradního nábytku bude mít otevřené venkovní posezení.

Z balkonu na terasu

Začněme balkonem a lodžií. Vnímejte je jako další místnost, která by měla souznít se zbytkem interiéru. A je jen na vás, jestli bude sloužit také jako home office na čerstvém vzduchu, jídelna nebo jen relaxační koutek, kam se vejde křesílko či skládací lehátko. Minusy omezeného prostoru balkonu vyváží třeba dostupnost wi-fi z vašeho bytu, snadná bude instalace žárovkového řetězu, zasklená lodžie panelákového bytu zase ochrání nábytek před deštěm.

Základem by mělo být proměření prostoru, abyste vůbec věděli, kolik místa máte k dispozici. Čím menší prostor, tím pečlivěji musíte plánovat. Osvědčeným pomocníkem se stane starý dobrý čtverečkovaný papír, na který si namalujete půdorys a postupně přidáte rozměry vybraného nábytku.

„Dvakrát měř, jednou řež nebo spíš jednou nakupuj a vybavuj,“ doporučuje Tereza Zmátlová, interiérová designérka. Čím menší plochu balkon má, tím větší kreativitu musíte vynaložit pro využití každého volného centimetru. Dokonalý odpočinkový prostor nebo romantické posezení vytvoříte i ze skutečně miniaturního balkonku.

Vítaným pomocníkem se stane skládací nábytek, lehátka, šikovné jsou pojízdné stolky s poličkami, do kterých uložíte třeba časopisy, karafu s nápojem, sklenky, ubrousky, podsedáky, polštáře a plédy. Pro malý prostor jsou báječnou, a pořád ještě ne úplně doceňovanou variantou venkovní pufy a futony i taburetky. Přidáte nízký odkládací stolek a máte hotovo.

Vlastně ještě ne. Na balkonech bývá většinou dlažba, někdy betonový povrch, nezapomeňte proto ochránit svá chodidla před rozpálenou nebo naopak studenou dlažbou venkovním kobercem z přírodních materiálů či běhounem. Překvapí vás, jak široká nabídka vzorů existuje a jak jsou odolné proti opotřebení.

Často opomíjeny bývají rohy, přesto i na malém balkonku z nich můžete vytěžit maximum. Například stabilní rohové police využijete jako odkládací prostor pro všechno, co potřebujete mít po ruce, jako místo pro rostliny, umístění lampičky či jiných dekorací. Pokud chcete využít lodžii k sezení, ale zároveň se nechcete vzdát ani bylinkové zahrádky, využijte závěsných a nástěnných květináčů, šikovným pomocníkem jsou několikapatrové police nebo schůdky.

Vybavení můžete vybírat z různých materiálů, ať už je to dřevo, kov, ratan, nebo i plast. Nebojte se mixů různých typů, nemusíte pořizovat klasický zahradní nábytek. Spousta interiérových kousků už je určena jak pro interiér, tak pro exteriér.

„Můžete míchat různé kousky z různých obchodů či bazarů, použijte klidně i starý nábytek, který zrenovujete třeba přetřením novou barvou, různé barvy, textury i druhy materiálů,“ nabízí alternativní cesty pro malý prostor Tereza Zmátlová. Proč byste si nemohli postavit ke křesílku a svítilně z bambusu třeba tmavou vyplétanou židli z umělého ratanu?

Sázkou na jistotu bývají neutrální barvy a přírodní barvy dřeva. Důležitým prvkem každého balkonu nebo terasy je stínění před sluncem. Existuje množství variant. Balkon můžete zastínit výsuvnou markýzou, roletami nebo sluneční plachtou.

Skokem do naprosto odlišné reality, alespoň pokud jde o prostorové možnosti, je pohled na rozlehlé terasy, které se v posledních letech stávají součástí nově stavěných bytů. Nabízejí nekonečné možnosti při zařizování a stejný komfort, jaký si užíváte ve svém obýváku.

Tady je správné místo pro lounge sestavy, pohovky a křesla, které lze různě skládat a dokupovat podle potřeby. Vypadají velmi noblesně, jsou doplněny pohodlnými čalouněnými sedáky a polštáři a u některých kusů můžete regulovat sklon opěrek nebo samotného nábytku. Součástí takového setu bývají i taburetky, velké jídelní, nebo naopak nízké konferenční stoly.

Čalouněné části je třeba před používáním naimpregnovat, pak jsou opravdu voděodolné a také lépe drží barvu. Není nutné je neustále přenášet dovnitř a ven zrovna podle počasí. Nicméně je vhodné na každý nábytek zakoupit ochranný obal, a pokud zrovna nábytek nevyužíváte, je dobré jej pod obalem schovat, aby nebyl vystavován povětrnostním vlivům, horkým slunečním paprskům nebo dešti.

Svou terasu můžete vybavit ještě řadou praktických i dekorativních doplňků, které celkové pohodlí ještě více umocní. Nejde jen o grilovací zázemí nebo dokonce rovnou venkovní kuchyni, na trhu najdete kompletní mobilní sestavy, stejně jako welness zónu s vířivkou. Venkovní prostor u vašeho bytu můžete proměnit v dětská hřiště, outdoorovou posilovnu nebo domácí kino. Záleží jen vás.

Z terasy na zahradu

Investovat do kvality se vyplatí, vynaložené prostředky se vám mnohonásobně vrátí, především když pořizujete nábytek na otevřenou terasu nebo pro posezení na zahradě, kde budou židle, lavice, lehátka a stoly vystaveny rozmarům počasí.

Od materiálu, který zvolíte, se bude odvíjet údržba. I to byste měli při pořizování vzít v potaz. Klasikou je nábytek z tuzemského dřeva, ovšem přebroušení a nános ochranných olejů budete muset opakovat alespoň dvakrát ročně – před začátkem sezony a po jejím konci. Výhodou je však jeho cenová dostupnost.

Zahradní set z exotických tvrdých dřevin, jako jsou teak či eukalyptus, bude dražší, zároveň však také odolnější vůči parazitům či vlhkosti a nevyžaduje tolik péče. Nemusíte ho brousit, jednou ročně však teakové křeslo ošetřete speciálním teakovým olejem. Nábytek z mahagonu či eukalyptu potřebuje také speciální ochranu proti UV záření, tou ho však vybaví často už výrobce.

Na výsluní se v posledních letech dostaly z hlediska obliby vyplétané kusy nábytku, ať už jsou z ratanu, vrby, či syntetických materiálů. Nejnáročnější údržba vás čeká v případě, kdy si pořídíte křeslo z pravého ratanu, bude stejná jako u klasického dřeva. Navíc mu nesvědčí delší pobyt na slunci ani vysoké teploty, přesuší se a začne praskat.

Oproti tomu jeho umělá nápodoba, která vzhledově přírodní ratan připomíná, je vysoce odolná vůči mechanickému poškození a nepotřebuje žádnou péči. Stačí ji občas umýt teplou vodou se šetrným čisticím přípravkem.

Pokud se nechcete pouštět do velkých investic a nemáte mnoho času věnovat se údržbě, může být správnou volbou plast. Na trhu navíc už najdete designově zajímavé výrobky, některé využívají kombinaci plastu s materiály, jako je ocel či hliník. Ostatně kovový nábytek se může stát univerzálním společníkem, kterému neublíží sluneční paprsky, dešťové kapky ani sněhová nadílka.

Kromě už zmiňovaného hliníku a oceli si lze pořídit také například výrobky z takzvaného tahokovu. Pokud jde o údržbu, stačí občas sprška nebo otření vlhkým hadříkem. Při nákupu hledejte výrobky s povrchovou úpravou, která už židli nebo křesílko chrání před korozí. Vyrábí se například modely z hliníku, který díky úpravě práškovým lakem odolává korozi, UV záření i poškrábání.

Nezapomeňte si koupit sedáky a opěráky, sluníčko dokáže kov pěkně vyhřát.

Než se usadíte

Pokud hlídáte rozpočet, nešetřete na zařizovacích předmětech, které budou nejčastěji využívané, což bývá pohodlná zahradní židle a jídelní stůl. Zaměřte se na víceúčelový nábytek, abyste dokonale využili prostor a šetřili peněženku. Například zahradní stoličku můžete využívat jako sedátko, když se ohlásí početnější návštěva. Jednoduchá lavička může stát samostatně nebo ji přisunete k jídelnímu stolu pod letní oblohou.

Při pořizování zahradní sestavy se kromě uživatelského pohodlí při posezení zaměřte na konstrukci. Musí být odolná, ideální bude tedy hliníková nebo ocelová s ošetřením proti rzi. Při výběru křesla či židle si všímejte nosnosti, i běžná plastová židle zaručuje, že udrží metrický cent, ty nejpevnější však slibují až sto šedesát kilogramů. Pohodlné posezení ovlivňuje dostatečná šířka opěrky předloktí nebo výška opěrky zad.

Jak by se posezení na zahradě mohlo obejít bez pořádného stolu! Zatímco v případě terasy u bytu budete asi volit spíše střídmější podobu, pro chalupu či zahradu může zase být správnou volbou masivnější, rustikální kousek, nicméně ty objemné a těžké už mají po sezoně. Většina zahradních stolů mívá výšku kolem sedmdesáti čtyř centimetrů.

Soustřeďte se na výběr materiálu, především rám by měl být vyšší jakosti – z hliníku, oceli nebo kovu. Tenhle kus nábytku musí vydržet hodně, snést škrábance a okopávání. Výška židlí se pohybuje kolem osmdesáti centimetrů, křesla bývají nižší.

Nezanedbatelným parametrem při výběru především venkovního nábytku, který budete možná někdy muset přenášet, je hmotnost. Bývá často vyráběn z odlehčených materiálů. Nejnižší hmotnost – leckdy méně než dva kilogramy – mají plastová křesla a židle. Hravě si poradíte s přesuny většiny kovových nebo dřevěných kusů s hmotností do deseti kilogramů. Kousek z exotického dřeva však bude mít váhu dvakrát větší.

Relaxační zóny



Máte-li větší zahradu, najděte si ve svém zeleném království místečko, kam se schováte, když budete chtít mít klidnou chvilku jen pro sebe. Ideálním zařizovacím předmětem v odpočinkové zóně se může stát jednoduché lehátko nebo lavička s měkkým polštářem.



Dokonalou relaxaci slibuje houpačka. Můžete si pořídit klasické houpací lavice, ale pro milovníky originálního designu jsou určeny modely s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí v různých tvarech, s kvalitním polstrováním sedaček i opěráků.



Houpačky bývají zavěšené na speciálních stojanech, ale některé z nich lze také zavěsit na větve stromů. Je ale lepší využít další opory nebo kovové traverzy pro zpevnění konstrukce. Výhodou stojanů je stejně jako u stojanů na sítě to, že je můžete kamkoli libovolně přesouvat.



Kdo vyzkoušel poležení v hamace neboli houpací síti, nedá na ni dopustit. K její instalaci ale potřebujete dva pevné body, které vaši váhu udrží. Třeba kovové tyče zapuštěné do země nebo vzrostlé stromy. Další možností je zavěsit síť do pevného přenosného stojanu, který můžete jednoduše složit nebo přenést na jakékoli místo.



Nejpohodlnější a nejprodávanější jsou sítě plátěné, protože jsou prodyšné, a přitom pevné a neztrácejí tvar. Hledejte výrobek, který má vyztužené kratší strany, u některých i ty dlouhé, síť se pak kolem vás hned neuzavře, až si do ní lehnete.



Při grilování nebo posezení s přáteli se budete pohybovat ve společenské zóně. Měli byste ji vytvořit blízko vstupu do domu. Základ by měl tvořit pevný a odolný podklad, pevnou půdu pod nohama oceníte, protože se nohy zahradního nábytku nebudou bořit hluboko do půdy. Pokud zvolíte dlažbu s širokými spárami, nábytek s drobnými nožkami do nich bude zapadávat. Dřevěnou podlahu může zase poškrábat těžké kovové podnoží.



Nezapomeňte na zastínění, ať půjde o rozložitý strom či pergolu s popínavkami. Pohodlný nábytek rozmístěte tak, abyste okolo lidí sedících u stolu mohli snadno procházet. A důležité jsou i praktické doplňky, které prostor zútulní a příjemně zabydlí. Z tohoto stanoviště byste měli dobře vidět jak na gril, tak na příchozí hosty, zároveň průběžně pohledem kontrolovat dovádění dětí na trampolíně, u bazénku nebo na pískovišti.