Máte od toho zápasu nějaká očekávání?

Chci si ho hlavně užít a je fajn, že se koná právě v Příbrami.

Tahle událost je hodně pojatá zábavnou formou především v zámoří. Co říkáte na to, že vznikla zrovna ve 2. hokejové lize v Česku?

Je to fajn zpestření pro 2. ligu a je to super!

Sledoval jste dřív či sledujete All-Star game v zámoří?

Sledoval jsem. Uvidíme, co pořadatele připraví. Těším se na to.

Obrazem: Poprvé v sezoně dvě prohry v řadě. Příbram stěží získala v Děčíně bod

S kým byste si nejraději zahrál v lajně ze druhé ligy?

Asi s Petrem Kafkou ze stejného týmu. Sice spolu nehrajeme v lajně, ale když se potkáme na ledě, šance si připravíme, ale rád budu hrát s každým.

Nedávno jste utrpěli vysokou porážku v Chomutově. Už jste si vyříkali, kde byla příčina?

Nehráli jsme dobře, dělali jsme chyby a Chomutov to využil.

O jak velkou facku se jednalo?

Tak měli jsme 8 zápasů vítěznou sérii a prostě i porážka musí přijít

Stejně jako na jaře v play-off vám dali Piráti lekci. V čem je teď její největší ponaučení?

Mají parádní tým plný hráčů s obrovskými zkušenostmi. Na jaře, stejně jako teď, jsme udělali chyby, které nám Chomutov vrátil.