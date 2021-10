První komplikace v cestě za první výhrou přišla už ve 4. minutě, když otevřel skóre dělovkou od modré Patrik Husák. Za domácí mohl odpovědět Žůrek po Pabiškově pasu, ale brankář Bláha nechal vyniknout svou lapačku. Další gól si hosté nechali opět na úvod periody. Ve 22. minutě zvýšil na 2:0 pro hosty Vala, když se trefil po vyhraném buly.

Další zářez si Jestřábi připsali ve 35. minutě. Mezi kruhy napřáhl Jáchym a s pomocí teče jednoho z domácích plejerů zvýšil už na 3:0. Domácí se ještě dokázali vrátit do hry ve 48. minutě zásluhou Adama Dlouhého. Ten si našel puk ve skrumáži při signalizovaném trestu a trefou do vingle připsal první gól domácích. Ti se ještě snažili o další snížení, ale nakonec ještě inkasovali při hře bez brankáře.

Chvíle hrůzy byly k vidění v 54. minutě, kdy zůstal po zásahu pukem na ledě nepříjemně zraněný ležet obránce hostí Petr Krejčí, k němu byl okamžitě zavolán domácí doktor a Krejčí po asi deseti minutách opustil ledovou plochu na nosítkách.

S první pomocí měla pomáhat také lékařka z řad diváků. "Zaprvé si člověk uvědomí, že je něco více než hokej. Měli jsme zranění, když Petr Krejčí zkolaboval, ale je stabilizovaný a bude v pořádku," hlásil po zápase kouč hostů Aleš Totter.

Pak už pokračoval v naštvaném duchu: "Na každém utkání má být sanitka a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu. Přijela jen nosítka. V profesionální soutěži to není možné. To mě mrzí a jsem na to zvědavý. Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku. Jestli svaz bude dělat podobné výjimky, než někdo zemře na ledě…"

HC Benátky nad Jizerou – Jestřábi Prostějov 1:4

Branky a nahrávky: 48. A. Dlouhý (Wiencek, Aubrecht) – 4. Husák (P. Beránek), 22. Vala (T. Jáchym), 35. T. Jáchym (Mrázek, Jiránek), 60. Babka (Švec, Klimíček). Rozhodčí: Jaroš, Wagner – Juránek, Štofa. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 169.