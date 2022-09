Hronov byla velká neznámá a to nejen z pohledu cestování. Nicméně Příbramským se podařilo vyklepat z nohou únavu z dlouhé štreky a od začátku Hronov mleli. „Trenéři v šatně nás nabádali k tomu, abychom do zápasu vstoupili aktivně, protože soupeř má výborný pohyb. Určitě nám pomohl úvodní rychlý gól a celkově se nám povedla celá první třetina, což nás uklidnilo, do dalšího průběhu zápasu,“ pochvaloval si obránce David Zdeněk.