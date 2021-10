Zápas jste otočili z 0:3 na 6:4. Zažil jste někdy podobný obrat?Spíš obráceně, když jsme vedli 5:0 a prohráli 5:6, ale takhle asi ne. Po prvním gólu, který jsme dotlačili, se ukázala ohromná síla týmu. Ačkoliv pak vyrovnali na 4:4, tak jsem věřil, že zápas je náš a že vyhrajeme.

Utkání se dá rozdělit na dvě odlišné poloviny. Co se s vámi dělo do 26. minuty?Nevěděli jsme, která bije. Kobra byla úplně všude. Nám nejezdili nohy. O přestávce jsme dostali fén. Řekli jsme co a jak pokusili se zlepšit. V prvních šesti minutách druhé třetiny na nás Kobra nastoupila, pak jsme se z jejího nástupu oklepali, ubránili oslabení a to nás nakoplo.

Co vám nejvíce vytýkali trenéři o první přestávku?

Úsilí, hlavně úsilí. Nebyla na nás vidět chuť. Všude jsme byli pomalí, nedůrazní v osobních soubojích. To jsme se snažili zlepšit, což se nám naštěstí povedlo.

Záhy po gólu na 3:0 se vám povedlo snížit. Byla první branka hodně klíčová, která vás nakopla k obratu?

Myslím si, že určitě. Jednalo se o dotlačený gól a bylo vidět, že už jsme trošku zabrali. Objevilo se úsilí i chuť vyhrát. Pak se na nás přeneslo a šli jsme do nástupu, začali tlačit.

Vy jste načal gólovou akci přesnou přihrávkou. Ukázal jste dobrou intuici. Věděl jste o Rohlíkovi?

Viděl jsem, jak Ondra Panna jede po křídle a věděl jsem, že bude asi střílet, tak jsem k bráně a myslel, že kotouč vypadne z gólmana, což se tak stalo. Z otočky jsem poslal puk zpátky, kde byl Míra Rohlík úplně sám a dostal ho do brány.

Tím jste odstartovali famózní desetiminutovku, kterou jste otočili zápas. Co s vámi udělala?

Dostali jsme do laufu, ale trošku jsme začali jančit, tak nás trenéři museli mírnit, abychom se úplně nezbláznili, abychom si utkání ještě sami nezkazili. Pak jsme trošku drželi puk kvůli uklidnění.

Kobra sice srovnala, vzápětí jste ale opět odskočili. Cítil jste v tu chvíli, že tenhle zápas vyhrajete?

Už při vyrovnání jsem věděl, že zápas dotáhneme. Na nás bylo vidět odhodlání, naopak Kobra byla rozhádaná a nás bylo vidět, že si jdeme pro vítězství.

Na domácích se vývoj utkání projevoval, protože těžce nesli, že ztrácejí zápas a pomáhali si hrubostí. Co jste si v tu chvíli říkali?

Už v šatně, že musíme přitvrdit, že nás řežou jenom oni a jim se to úplně nelíbilo. Byli podráždění, hodně opláceli, osekávali a říkali jsme si, že jim to nesmíme vracet, aby rozhodčí nevylučovali i nás, což si myslím, že se nám povedlo až na pár vzájemných trestů.

V závěru vám domácí hodně pomohli nedisciplinovaností, že?

Trošku to neunesli, ale to jsou jejich dva místní blázni Ryzák s Kneslem.

První čtyřka se pomalu rýsuje, byť se hraje teprve druhá šestina základní části. Dvakrát jste porazili Kobru a Tábor, tedy dva největší soupeře. O čem to svědčí?

Řekl bych, že máme hodně kvalitní tým, který když dá góly, tak jsme schopni porazit kohokoliv. Snad to bude platit i nadále, protože soupeři jsou to kvalitní, ale až je potkáme v play-off, tak aby věděli, že s námi prohráli třeba čtyřikrát v základní části.

Máte za sebou dva nejsilnější protivníky, Kobru a Tábor, a z nich pět bodů. Panuje spokojenost?

Je to super, ale kdybych jich bylo šest, tak by se nikdo nedivil, protože i Tábor jsme doma přehrávali. Pak jsme dostali jeden gól a dopadlo to až v nájezdech. Už v prvních zápasech jsme oba dva soupeře porazili. Hlavně nesmíme rozdávat body soupeřům ve spodku tabulky, pořád hrát stejně a jít si za prvním místem.

Máte na mysli Havlíčkův Brod a Cheb, které vás nyní čekají doma?

Oba jsou nepříjemní soupeři. Vypadají, že jsou slabší, ale oba dost kousají. Jde o to zlomit zápas na naší stranu a pak je přetlačit.

Díky výměně pořadatelství vás nyní čekají tři zápasy doma. Je to pro vás velké plus?

Určitě. Vždy je lepší hrát doma. Člověk nemusí brzy ráno nikam vstávat, cestovat, zná zimní stadion a je víc v klidu.

Když jste nastínil doma, tak fanoušci na Kobře vám vytvořili domácí atmosféru …

To bylo skvělý. Hlavně zdejší zimní stadion je malinký, tak se v něm vše rozezní. Výborná atmosféra. Patří jim velký dík, že i za stavu 0:3 nás pořád hnali a nezanevřeli na nás.

Byli i oni tím hnacím motorem, který vás dotlačil k obratu?

Myslím si, že ano. Kdyby tady nikdo nebyl, tak nás možná nic nenakopne. Takhle jsme slyšeli, že nás někdo podporuje a něco od nás chce. Určitě to pomohlo.

Spousta hráčů navíc dojíždí do Příbrami z Prahy, takže pro vás se jednalo o další “domácí utkání“ že?

Je to tak. V týmu je spousta Pražáků. Osobně to mám taky kousek z Kolína. Kluci to sem mají kousek, jedou sem deset minut. Navíc se jedná pro ně o větší rivalitu, protože se všemi hráči z Kobry hráli na Spartě, Slavii a v dalších pražských týmech.