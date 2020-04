Zdravím vás! Jmenuji se Jan Chudý a jsem trenérem mládeže HC Příbram. Abychom v těchto složitých dnech při koukání na televizi, případně hraní her na konzolích, nezarostli do gauče, připravil jsem několik pohybových výzev. Přesně takhle zní slova kouče Jana Chudého, který v době koronavirové krize po vzoru mnohých jiných nezahálí a veřejnost nabádá ke cvičení. Nyní i prostřednictvím Příbramského deníku!

Trenér mládeže HC Příbram Jan Chudý | Foto: archiv Jana Chudého

A to prostřednictvím webu Příbramského deníku a youtube kanálu HC Příbram, kde všechny výzvy najdete. „Zapojte se do výzev v co největším počtu, natočte se na video, pošlete nám ho a pojďme se společně porovnat, jak na tom jsme,“ vyzývá čtenáře Jan Chudý.