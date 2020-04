/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zdravím vás! Jmenuji se Jan Chudý a jsem trenérem mládeže HC Příbram. Abychom v těchto složitých dnech při koukání na televizi, případně hraní her na konzolích, nezarostli do gauče, připravil jsem několik pohybových výzev. Přesně takhle zní slova kouče Jana Chudého, který v době koronavirové krize po vzoru mnohých jiných nezahálí a veřejnost nabádá ke cvičení. Nyní i prostřednictvím Příbramského deníku!

Trenér mládeže HC Příbram Jan Chudý | Foto: archiv Jana Chudého

„Původně bylo v plánů, že pohybová cvičení připravím pouze pro své svěřence, ale nakonec jsem se rozhodl zapojit do plánu i veřejnost, a to prostřednictvím webu Příbramského deníku a youtube kanálu HC Příbram, kde všechny výzvy najdete. Zapojte se do výzev v co největším počtu, natočte se na video, pošlete nám ho a pojďme se společně porovnat, jak na tom jsme. Jelikož moji svěřenci jsou již mírně napřed, hned na úvod mám pro vás celkem tři výzvy,“ řekl čtenářům Příbramského deníku trenér Jan Chudý.