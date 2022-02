Už jsou to pomalu dva týdny, co se Saňovi stalo nepříjemné zranění. Třetinu z plánované doby zotavování už má za sebou. Incident se stal v Táboře 19. ledna, kdy po střele od protihráče dostal pukem přímo do obličeje a zlomila se mu čelist. „Teď jsem po operaci, ale bohužel nemůžu moc mluvit,“ uvedl Saňa, když navštívil spoluhráče při utkání s Chebem (3:4).

Produktivní obránce, který v 29 utkáních druhé ligy – jich nasbíral 21 bodů za dvě branky a devatenáct nahrávek sledoval utkání nejprve z tribuny, postupem času se ale objevil na střídačce, aby dodal spoluhráčům alespoň psychickou pomoc. „Nejdřív jsem sledoval zápas z tribuny, protože je tady super atmosféra. Pak jsem se ale přesunul. Chtěl jsem jít za kluky. Vtáhne mě to víc do hry,“ objasnil bek, proč se rozhodl přemístit během zápasu.

On sám nastínil, že by se chtěl na konci února vrátit do tréninku, tudíž ve chvíli, kdy bude vrcholit základní část a všechno se už bude chystat na nadcházející play-off. „Určitě mě mrzí, že nemůžu hrát, ale máme dost kvalitních obránců na to, aby to odehráli i beze mě, což si myslím, že nebude překážka,“ řekl Saňa reportérce Petře Staňové.

Příbrami zbývá odehrát v únoru ještě osm utkání včetně nejbližší dohrávky s Klatovy, která je v plánu už ve středu na zimním stadionu od 18:30. Případné vítězství by Baník znovu oddálilo od pražské Kobry v klíčovém boji o konečné druhé místo v tabulce, které by jim zaručovalo minimálně výhodu domácího prostředí pro první kolo play-off.