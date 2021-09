V poslední domácí přípravě zvládli generálku před vlastními fanoušky. Hokejisté Příbrami zvítězili nad Pískem 6:3. Za jasnou výhrou je vedl především Petr Josefus, který se nahrávkou podílel na vyrovnání a dvěma efektními góly přispěl nejvýrazněji k výhře. Svou show podtrhl ještě další asistencí při páté trefě svého týmu. Příbram ovládla na vlastním ledě všechny tři přípravné zápasy a naznačila ostatním, že se body odtud budou odvážet těžko.

Petr Josefus. (na fotce v dresu Nymburka) si připsal za Příbram proti Písku 2+2. | Foto: Deník

Až od vyrovnávacího gólu v desáté minutě jste byli horší. Co se stalo na začátku?

Prvních deset minut bylo nic moc, tam nás soupeř zaskočil. Následně ale nám tam napadaly nějaké góly a na hře to bylo znát a utkání se otočilo v náš prospěch. Hodně klukům se ze začátku nedařilo bodovat nebo skórovat. Jsem rád, že se teď chytli a že jsme dali i nějaké branky pro diváky. Potřebujeme to všichni, ne jenom já.