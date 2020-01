Zkušený obránce, jenž má bohaté reprezentační zkušenosti a na svém kontě i medaile ze světových šampionátů, nastoupil v příbramské dresu do pěti zápasů a hned čtyřikrát pomohl týmu k vítězství. Naposledy v sobotním zápase proti HC DS České Budějovice, v němž nováček druhé hokejové ligy zvítězil 7:2.

Pro Kutláka se jednaloo velmi pikantní duel, protože na jihu Čech před svým přesunem do Příbrami působil. Ostřílený bard ovšem nikterak speciálně setkání se svými nedávnými spoluhráči nebral. „Jako vždy jsem přijel z Českých Budějovic, oblékl se do výstroje a šel to na led odjezdit,“ uvedl borec, který se snaží jít v Příbrami příkladem.

Aby ne, když v týmu Středočechů, tvořeném z velké části mladými hráči, je vůbec tím nejstarším. Táhne mu totiž na čtyřicet. „Má to jednu nespornou výhodu. Už nemusím po tréninku či rozbruslení sbírat puky a nosit hokejky,“ řekls úsměvem Kutlák, jenž oslaví kulatiny za necelé tři týdny.

Hokej ho ale pořád baví. Navíc má stále co nabídnout, což ukázal i proti svému bývalému týmu. Do statistik se zapsal v čase 37:36, kdy asistoval u gólu Jana Tlačila mladšího, který v té době zvyšoval příbramské vedení už na 5:0. Byla to už Kutlákova pátá asistence v barvách Příbrami, ačkoliv se zatím neprosadil střelecky, drží si i tak vynikající průměr bodu na zápas.

Jinak byl jeho přínos vidět především v organizaci hry, kde opět fungovalo Kutlákovo kouzlo mluveného slova. „Asi jako každý starší hráč se snažím poradit mladým,“ přiznal. „Na ledě je komunikace důležitá. Bez ní se neobejdete. Hokej se zrychlujea tím, že mluvíte si velmi pomáháte,“ potvrdil zkušený obránce s dovětkem, že jde o jeden z klíčových aspektů, který vede k úspěchu.

Díky stále se zlepšující organizaci hry mužstvo navázalo na předchozí kanonády s Kolínem (10:2) a China Golden Dragons (14:1), vyhrálo třetí duel v řadě a nadále se drží těsně pod vrcholem tabulky. Na ve-doucí Kolín ztrácí pět bodů.