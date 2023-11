V Táboře strávil tři roky. V minulé sezoně se proti němu postavil v dresu Letňan a tentokrát oblékl zelenočerný z Příbrami. Obránce Dominik Havelka se vrátil do známého prostředí coby soupeř. Odchovanec kladenského hokeje ale musel přihlížet, jak hosté nakonec odjížděli domů s debaklem 1:7. „Možná potřebná facka, která nám může pomoci,“ mínil 26letý bek po vysoké porážce.

Obránce Dominik Havelka v souboji se soupeřem | Foto: HC Příbram

Proč vás jelo tak málo do Tábora?

Na utkání jsme jeli v oslabené sestavě, ale to určité nemůže být výmluva. Pár hráčů chybělo i soupeři a myslím, že v tomto období to bude pravidlem. Přeci jen je podzim. Pár kluků marodí a momentálně vypadl ze sestavy ještě Ondra Havlín se zraněním.

Jaký byl návrat na led Tábora v příbramském dresu?

Osobně jsem si utkání moc užil. Hrálo se mi dobře a vždy, kdy se do Tábora vracím, hraje se mi před jeho fanoušky skvěle. Opět tam byla úžasná atmosféra a mám na ní za ty roky spoustu vzpomínek. Samozřejmé i na bývalé spoluhráče a utkání s nimi, i když jsme soupeři si také o to víc užívám. Samozřejmé bych byl radši za výhru nebo kdybychom alespoň předvedli kvalitní výkon. Možná nám ta vysoká prohra může do dalších bojů pomoci.

Vítězná vlna Příbrami skončila v Táboře sedmigólovým debaklem

Jednou série výher musela skončit, ale určitě jste si představovali jiný konec, že?

Určité jsme moc rádi, že jsme vyhráli desetkrát v řadě. Byla tam série těžkých utkaní, které jsme zvládli. Uvidíme, co přinesou poslední tři utkání v první polovině základní části, ale s momentálním postavením v tabulce musíme byt spokojeni. Prohra s táborem byla možná potřebná facka, která nám muže pomoci.

Jak byste utkání zhodnotil z vašeho pohledu?

Jednoduše. Soupeř chtěl víc, byl bruslivější, dokázal kombinovat v našem pásmu, přičemž my měli problém s přechodem středního pásma. V utkání byly určité pasáže, kdy se hrálo vyrovnaně a kdy jsme možná chvílemi mohli mít opticky navrch, ale v celém utkaní jsme si nedokázali vytvořit konstantní tlak, ze kterého by tam něco spadlo.