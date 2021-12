Rozhodujícím faktorem v celém utkání byly přesilové hry. Zatímco Příbramští zůstali na nule, tak Pražané využili hned polovinu početních výhod. Všechny v prostřední části a výrazně naklonili utkání na svou stranu, když to chvíle byl stav utkání vyrovnaný. Předčasně opustit trestnou lavici museli ve druhé třetině postupně Rohlík, Zdeněk, Jelínek a Malý. Domácí se díky skvělé efektivnosti dostali do vedení 5:1 a náskok si pohlídali.

„Vycházeli jsme z toho, že jsme u nich vyhráli 3:0. Herně na ně máme, je jen otázkou, jestli dokážeme být dostatečně disciplinovaní, což se bohužel nepodařilo. Byli jsme tolikrát vyloučeni, že to rozbilo hru, nicméně jsme Příbram porazili v přesilových hrách. Naopak jsme ji nedali žádnou šanci,“ pochvaloval si hlavní kouč Pražanů Miloslav Šeba.

“Prohráli jsme. Kobra dokázala využít přesilových her. Ukázala nám, jak se to hraje, zatímco my jsme naše početní výhody zužitkovat nedokázali. Jednoduše jsme tahali za kratší konec,” konstatoval asistent trenéra Miroslav Hájek.

Příbram sice byla střelecky aktivnější. Z 19 pokusů za čtyřicet minut se ale ujal pouze jeden z hole Bečváře, který zažil produktivní prosinec s průměrem jednoho bodu na zápas (5+2). Útočník Baníku zakončil rychlý protiútok zkraje sedmé minuty. Na dlouhou dobu se ale jednalo o jediný zásah. Další přidal až ve 47. minutě Rohlík při vlastním oslabení.

V tu chvíli ztráceli Středočeši tři góly, nicméně na podobný úchvatný obrat jako z konce října, kdy v průběhu osmi minut otočili utkání čtyřmi zásahy, mohli zapomenout. Další hokejový zázrak na svůj účet tentokrát ale Kobra odmítla a díky výhře se posunula v tabulce na druhé místo o bod právě před Příbram.

„Mančaft ji chtěl hodně porazit, a to se povedlo. Před koncem roku je to určitě dobrá zpráva. Je třeba klukům za to poděkovat a doufat, že to v novém roce půjde takhle dál. Dobře se povedl zápas Lukáši Sochůrkovi,“ řekl Šeba na adresu gólmana Kobry, který kryl v zápase 31 střel Baníku.

Kobra Praha – Příbram 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Bříška (Šťastný, Šteiner), 24. Duda (Novák, Janda), 27. Tondr (Šťastný, Novák), 28. Duda (Bříška, Šťastný), 37. Tondr (Šťastný, Ženíšek) – 7. Bečvář (Gengel, Rohlík), 47. Rohlík (Tlačil, Jelínek). Rozhodčí: Šperl - Schof, Tuháček. Vyloučení: 7:8. Využití: 4:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 139.

HC Kobra Praha: Sochůrek – Šteiner, Duda, Knesl, Ženíšek, Holý, Ryzák, Svach, Janda - Tondr, Zídek, Šťastný, Čech, Petrov, Bříška, Novák, Havrda, Petrák, Janča, Ksandr

HC Baník Příbram: Šorf - Malý, Vinš, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk, Saňa - Rohlík, Bečvář, Kolouch, Tlačil, Josefus, Pinkas, Káník, Panna, Furch, Gengel