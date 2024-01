Menší herní krize je definitivně pryč. Snad. Hokejisté Příbrami potřetí za sebou naplno bodovali a dali tak zapomenout na špatný vstup do roku 2024, kdy čítali stejný počet porážek. V posledním domácím utkání přestříleli neoblíbený Děčín 8:5. Pěti body se blýskl Matěj Kolda (4+1). Diváci dostali zároveň parádní předkrm před Utkáním hvězd, které se uskuteční v sobotu.

Hokejisté Příbrami zvládli domácí duel s Děčínem. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Parádní přestřelka s vítězným koncem a Příbram je zpátky. Svědčí o tom sobotní duel, který musel fanoušky bavit. Viděli celkem třináct branek. „Snad se utkání divákům líbilo, navíc s dobrým koncem,“ doufala největší hvězda zápasu Matěj Kolda. Třiadvacetiletý útočník byl hned u první akce, když po čtrnácti vteřinách hry našel Kafku, který otevřel skóre.

Na konci první třetiny si následně otevřel samostatný gólový účet, na který zapsal hned čtyři zářezy. Utkání tak takřka proměnil ve vlastní show. „Takhle bych to určitě nenazval, spoluhráči mi ohromně pomohli. Já měl jen štěstí, že to tam čtyřikrát někudy propadlo. Samozřejmě jsem za to rád a ještě víc za tři body,“ uvedl skromně Kolda.

Novoroční tápání pokračuje. Příbrami zasadil další ránu Písek

Příbram je tak zpátky. Třetím vítězstvím v řadě se vrátila do herní pohody a nadále udržuje třetí pozici s pětibodovým odstupem na vedoucí duo. Navíc se vzdálila i čtvrtému Děčínu. „Doufám, že je krize minulostí. Dopředu se nám dost daří, ale musíme zapracovat na defenzivní činnosti, abychom dostávali méně gólů,“ poznamenal Kolda. Už ve středu bude Baník zajíždět na led vedoucího Chomutova a čeká jí tak velký šlágr.

Příbram – Děčín 8:5 (3:1, 3:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Kafka (Kolda, Gengel), 7. Bednařík (Hasman, Patzelt), 19. Kolda (Hasman, Josefus), 28. Kolda (Gengel, Krejčí), 32. Kolda (Kafka, Jelínek), 36. Josefus, 50. Kolda (Kafka, Bednařík), 57. Hasman (Josefus, Jelínek) – 10. Jursa (Smola), 21. D. Tůma (Brož, Faigl), 23. Jouza D. Tůma, Faigl), 33. Smola (J. Tůma, Zedek), 60. Chovanec (Starý). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Valda – Brož, Figer. Diváci: 550

Příbram: Jiroušek – Zdeněk, Jelínek, Rajgl, Patzelt, Vinš, Krejčí – Pětník, Furch, Pinkas – Bečvář, Mařík, Josefus – Chlouba, Kafka, Hasman – Kolda, Gengel, Duchan – Bednařík.

Děčín: Horák – Bartoň, Brož, Loukota, Zedek, Hercík, Starý, Petrásek – D. Tůma, Faigl, Jouza – Smola, J. Tůma, Jursa – Nowák, Parshakov, Chovanec – Hruška.