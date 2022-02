Co jste si říkal, když Písek vyrovnal na 2:2?

Gól mě trošku mrzel, protože vím, že jsem ho mohl chytit. Situaci jsem podcenil, ale věděl jsem, že kluci vstoupili dobře do třetiny a věřil jsem, nám tam góly padnou. Nakonec se poštěstilo.

Jak se hraje proti soupeři, kterému jdu o všechno a každá další porážka ho přiblíží případnému sestupu?

Není to jednoduché a snadné s ním hrát. Písek hraje hodně vytažený hokej, takže má hráče až u modré čáry a hraje na brejky, což není vůbec příjemné. Nemá co ztratit, proto se proti němu hraje špatně.

Věděl jste za stavu 2:2, že to bude hodně i o vás?

Bylo to o celém týmu. Jedná se o týmový sport a věděl jsem, že mi kluci dozadu pomůžou a věřil jsem si, že něco chytím, kdyby náhodou něco přišlo. Naštěstí to vyšlo a v závěru jsem leccos pochytal a jsem za to rád.

Ke konci vás Písek pořádně zatlačil, nicméně vy jste parádně exceloval. Vypovídá to o vaší pohodě?

Do každého zápasu jdu s pokorou. Jestli hrajeme proti Písku, Havlíčkovu Brodu nebo Klatovům, tak pro mě je každý zápas stejný. Musí se vyhrát, makat na sto procent.

Na druhou stranu vaše forma v posledních zápasech je vynikající. Má se Dominik Šorf bát o pozici jedničky?

Ne, to určitě ne. S Dominikem máme výborný vztah, navzájem se podporujeme. Je skvělý parťák. Bude na trenérech, kdo jak bude dál chytat. Nicméně on má víc odchytáno, je zkušenější, takže si myslím, že v play-off nastoupí on.

Jakou máte odezvu od trenérů i třeba směrem k play-off?

Ještě nám neřekli, kdo bude chytat. Mají to ještě v hlavách. Třeba nad tím přemýšlí a bude to jejich rozhodnutí. Nechám to na nich.

Bude poslední šestina základní části o tom udržet Kobru pod sebou a začít doma?

Bylo by dobré, kdybychom skončili druzí a začínali play-off doma, což je vždy výhoda. Zápasy už jsou jako příprava na play-off. Musíme do nich dát všechno, abychom je zvládli a ve vyřazovacích bojích nehráli špatný hokej a naopak byli připravení. Kobra po nás určitě půjde.

Říká se, že základní část dělá útok, zatímco play-off obrana. Je to znát ve vaší hře, že už se soustředíte na defenzivu směrem k vyřazovacím bojům?

To si nemyslím. Řekl bych, že pořád hrajeme stejný hokej. Teď akorát kluci dobře blokovali střely a hodně mi pomáhali a je to hlavně i o nich. Hrají hodně dozadu, kam se snažíme hlavně hrát a říkáme si, že šance přijdou.

Play-off se už blíží. Na co se nejvíc zaměřujete směrem k blížícímu se vrcholu sezony?

Trénujeme různá založení, jak bychom mohli tým různě přehrávat a jít do přečíslení.

Příští zápas vás čekají Řisuty, proti kterým jste většinou chytal a navíc i rok u nich působil. Jaké to jsou pro vás utkání?

Znám tam většinu kluků, takže vím, co dělají a co ne. Je to pořád stejný zápas jako všechny ostatní. Nekoukám na to, že se jedná o hráče, se kterými jsem hrával v Kladně mládeži nebo přímo v Řisutech. Jsou to protihráči jako z jiných klubů a snažím se je vychytat.