„Nemohli jsme ani na chvilku polevit a hráli jsme zodpovědně do obrany. Bohužel jsme dostali gól při vlastní přesilovce, na tom musíme zapracovat,“ uvedl Josef Saňa. Příbram se ale hned zkraje prostředního dějství dostala do vedení, když hned v první minutě skóroval z dorážky Josefus. Z nařízeného trestného střílení si ale na něj nepřišel. „Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře. Zdálo se mi, že jsou kluci nervóznější. Nebruslili jsme úplně dobře. Až v půlce druhé třetiny jsme se začali probouzet,“ přiznal kouč Písku Tomáš Matušík.

Písek mohl opět vyrovnat, avšak Jirouška zachránila dvakrát branková konstrukce. „Že byl výsledek po dvou třetinách 1:2, byla zásluha Novase. I když jsme za toho stavu dali dvě tyčky. Upřimně si myslím, že kdyby z nich byly branky, tak by to stejně nedopadlo,“ podotkl trenér domácích.

„Šancí bylo první dvě třetiny dost, ale nedařilo se nám je proměňovat. Naštěstí ta třetí třetina už byla v naší režii a dotáhli jsme tak utkání do vítězného konce,“ těšilo Saňu. Příbram zlomila odpor soupeře v závěrečném dějství, kdy udeřila třikrát v rozmezí šesti minut. Za gólmanem Davidem Novákem totiž zvonila branková konstrukce. Trefy Gengela, Pinkase a Ereta přinesly Baníku první výhru.

„Jsme rádi za dobrý vstup do sezóny. Příprava pro nás nebyla jednoduchá, měli jsme hodně zraněných hráčů, ale podařilo se nám dát dohromady před utkáním, kdy někteří kluci šli do prvního letošního zápasu. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, Písek je velice kvalitní soupeř a celou dobu nám to ukazoval,“ zhodnotil Saňa, který si pochvaloval oslabení, ve kterých byli hosté úspěšní. „Příbram je jedno z silnějších mužstev ve skupině, možná jedno úplně z těch lepších. To nás ale neomlouvá. Vyhrála zcela zaslouženě,“ prohlásil Matušík.

Písek – Příbram 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 19. Pouzar (Prášek) – 14. Káník (Josefus, Hasman), 21. Josefus (Hasman, Káník), 43. Gengel (Saňa), 47. Pinkas (Dragoun, Gengel), 48. Eret (Hasman, Saňa). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Jílek – Tuháček, Figer. Diváci: 350.

Písek: D. Novák – F. Novák, Dudáček, Kurfürst, Radoš, Tampier, Dvořák, Turek – Pouzar, Hollar, Koupal, Macháček, Volf, Březina, Bednařík, Matiášek, Novotný, Prášek.

Příbram: Jiroušek – Havlín, Zedek, Vinš, Saňa, Jelínek, Zdeněk – Kafka, Furch, Dragoun, Káník, Josefus, Pinkas, Brzák, Matějka, Gengel, Eret, Hasman, Šinágl