Emoce ke sportu patří. K play off a vyřazovacím bojům ještě víc. Ovšem události, které nastaly po konci zápasu ve Vrchlabí, do toho nepatří. Už po odehraném utkání, které Příbrami ovládla 4:3 a ujala se vedení 2:0 v sérii, se strhla lavina momentů, jež budou mít ještě dohru. Domácí fanoušci neunesli porážku vlastního týmu a frustraci si chtěli vybít na hráčích hostů.

„Po skončení jsme zápasu jsme našli skupinku našich příznivců, kteří stáli nalevo od kotle domácích. Chtěli jsme jim poděkovat, že za námi přijeli, což se domácím fanouškům nelíbilo. Trošku nás zasypali hrstkou nadávek a PET lahví, někoho polili pivem. Na konci začali plivat,“ přibližoval dění ve vrchlabském zimním stadionu po konci utkání obránce Ondřej Havlín. „Nic s tím neuděláme. Byli jsme rádi, že jsme tam někoho měli,“ pokrčil rameny vzápětí.

Příbram urvala v Krkonoších druhou výhru. Doma může rozhodnout

Hosté se udrželi, až na gólmana Petra Jirouška, který směrem k domácím fanouškům ukázal zdvižený prostředníček, za což vyfasoval po utkání osobní trest. Dobrá zpráva pro Příbram je, že ve třetím utkání bude moct chytat. Nicméně, pokud bude ještě jednou takhle přistižen, tak už dostane automaticky stopku.

Domácí fanoušci ale pokračovali dál a snažili se celou událost s hráči hostů vyříkat tváří v tvář. Až před vchodem do šaten je zastavila pořadatelská služba. „Při odchodu do kabin na nás čekali u dveří. Ochranka je sice držela, ale fanoušci to viděli jinak,“ popisoval Havlín.

Hosté nakonec v klidu odjeli domů s vedením 2:0 na zápasy. Po událostech na konci čtvrtečního utkání ale mají nyní jasno. Doma chtějí vyhrát potřetí, celou sérii uzavřít a začít se pomalu chystat na čtvrtfinále. „Nikdo z kabiny se tam už nechce vracet. Chceme sérii doma ukončit, ale bude to hodně těžké. Bojím se, že ještě tvrdší, než bylo teď,“ uvedl Havlín. Třetí utkání série se hraje v sobotu na příbramském zimním stadionu od 17 hodin.