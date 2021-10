Hokejisté Příbrami se po třech venkovních duelech představili na domácím ledě. V devátém kole 2. ligy – Jih přivítali Písek, kde zkraje sezony utrpěli debakl 2:7. Odveta se jim podařila lépe a před vlastními fanoušky zvítězili 4:1 a to i se staronovou posilou v týmu Petrm Šináglem a bez hlavního trenéra Jana Tlačila, který chyběl na střídačce.

Hokejisté Příbrami porazili na vlastním ledě Písek | Foto: Ondřej Jícha

Do zápasu vstoupili hosté, kteří se dostali díky rychle zakončenému přečíslení tří proti dvěma. Příbramští měli problémy srovnat se s disciplinou a hned třikrát se ocitli v oslabení. Vyrovnání zařídil David Zdeněk, který se trefil náramně zápěstím do protějšího horního růžku branky. Před odchodem do šaten několikrát podržel svůj tým domácí gólman Dominik Šorf, do jehož betonů hosté marně bušili. V poslední minutě ještě zlikvidoval brejk a trestné střílení Jana Sýbka.