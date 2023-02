Na úvodní trefu se muselo čekat až do druhé poloviny zápasu, kdy rychlý vpád do útočného pásma zakončil Procházka a Příbram se ujala vedení. Z podobné akce se radoval i Tábor. Endál se od modré odhodlal ke střele, kterou Jiroušek viděl až v brance. Na další překonání jednoho z brankářů si museli diváci počkat až do samostatných nájezdů po prodloužení. V nich si hráči chtěli vynahradit zklamání ze hry a činili se na obou stranách, protože bylo k vidění hned sedm úspěšných zakončení. Rozhodnutí přišlo až v poslední páté sérii, kdy Bahenský vystřelil hostům bonusový bod navíc, který je udržel v kontaktu s Chomutovem a Ústím v boji o druhé místo.

Soupeři jsou daleko. Příbram bude pátá. Na play-off ladí systém

„Navzdory zisku dvou bodů jsme bohužel v Příbrami odehráli špatné utkání, které se těžko hodnotí. Od začátku jsme měli problém s rozehrávkou i s pohybem, nedařily se nám přesilovky a do zápasu jsme se nedostali emočně. Když už jsme se k něčemu propracovali, tak nám buď uskočil kotouč, anebo přišla špatná přihrávka. Jsme rádi za dva body, ale na utkání se těžko hledají pozitiva,“ zhodnotil utkání asistent kouče táborského týmu Petr Bačo.

Příbram - Tábor 1:2 (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Procházka (Furch, Zedek) - 46. Endál (Plášil, Dančišin), nájezd Bahenský. Vyloučení: 8:5. Bez využití. Rozhodčí: Šmika - Kettner, Brož. Diváci: 490.