Měli převahu a dlouhodobě. Prakticky po celý zápas. Příbramští hokejisté nad soupeřem z Klatov dominovali. O to větší šok přišel, když se hosté zkraje druhé třetiny dostali do vedení 2:0. Z prvních vážnějších akcí dvakrát udeřili. „Hodně jsme polevili. Zjistili jsme, že šance máme a začali jsme úplně zbytečně si něco zkoušet. Naštěstí se nám povedlo ještě do konce třetiny srovnat a pak v té poslední i otočit skóre,“ řekl Josef Hasman. On právě začal obrat, když v přesilovce snížil na 1:2. Na něj pak navázal Furch a do šaten se šlo i podruhé za remízového stavu.