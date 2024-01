Asistencí jste se podílel na gólu na 3:3. Pak ale přišlo z vaší strany podražení, kdy Ústí následně v přesilovce rozhodlo. Vyčítáte si zpětně ten faul? Určitě byl zbytečný v závěru zápasu. Jsem ale přesvědčený, že se o faul nejednalo. Dubského, který tam spadl, znám. Klepl jsem ho po kalhotách. Že by se jednalo o podražení, tak to určitě ne. Spíš jsem měl pocit, že jsem se nesnažil ho nějak zatahovat, protože dostal přihrávku mezi beky a Ondra Havlín by ho určitě měl. Myslím, že obskakoval a padal už před tím. Faul mě samozřejmě mrzí, protože jsme pak dostali gól a utkání se rozhodlo.

Už první zápas s Ústím byl hodně těsný, kdy jste gólem v závěru vyhráli 6:5. Nyní se štěstí přiklonilo na druhou stranu. Čím to, že se s ním tak trápíte?

Na to asi nedokážu odpovědět. Je to tak, že se minule štěstí přiklonilo k nám, teď tomu bylo naopak. Musíme být pokorní a makat dál. Nebudeme si nalhávat. Na začátku sezony jsme neztráceli body. Měli jsme tam dlouhou šňůru a štěstí se k nám několikrát přiklonilo, ač jsme si ho naší hrou kolikrát i nezasloužili. Teď se odklonilo a musíme si ho získat zase bojovností a na ledě nechat všechno. Sezona je ještě dlouhá.

Do konce základní části zbývají dvě kola a vy jste osamocení na třetím místě. S čím půjdete do nadstavby?

Nás teď čekají dvě důležitá utkání. Benátky budou chtít zabojovat o osmičku, takže nic jednoduchého. Dál pak Písek, kde se nehraje dobře. Musíme zvednout hlavu a jít střídání od střídání. Pořád jsou ve hře důležité body. Každá ztráta nás může mrzet. Kvůli prohře jsme osamocení na třetím místě. Měli bychom se teď dotáhnout na dvojici před námi. Uhrát první dvě místa v tabulce by bylo lepší, ale nikdy to nerozhoduje. V play-off začne nová soutěž. Začít doma může být psychická podpora, ale už kolikrát se stalo, že hůř postavený tým vyhrál celou sérii.

Minimálně čtvrtfinále ale začínat doma chcete, že?

Určitě. Nepřemýšlíme tak, že chceme začínat doma nebo venku. Zkrátka vyhrát každý zápas a být co nejvýš v tabulce. Teď jsme dvakrát zaváhali. Kalkulace neděláme. Když budeme vyhrávat, tak budeme mít dobrou výchozí pozici do play-off.