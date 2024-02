Jak jste viděl utkání z brány?

Zápas mi přišel vyrovnaný, až ve třetí třetině mělo Vrchlabí větší tlak, který jsme ustáli a vezeme výhru.

Čím si vysvětlujete, že zápas byl o tak málo gólech?

Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Kvůli zranění nám chybí hodně hráčů, takže jsme museli hrát od obrany, což se nakonec taky povedlo.

Vychytal jste první čisté konto. Co říkáte na nulu takhle před play off?

Samozřejmě jsem za ní moc rád, avšak to nejdůležitější je před námi a to je právě play off. Abychom se na něj dobře připravili, tak musíme teď zápas od zápasu podávat týmový nadstandardní výkon.

Řekl jste si tím před play off o pozici jedničky?

Tohle rozhodují trenéři. Nicméně se zatím střídáme, tak uvidíme jak to bude na play off.