K dobrému nástupu do utkání přispěla i největší letní posila – útočník Michal Dragoun, který se v dresu Příbrami objevil poprvé po návratu z extraligového Hradce Králové. A hned se zapsal do statistik, když asistoval ve třinácté minutě u úvodní branky kapitána Ladislava Gengela.

Výrazný podíl na prvenství pak měl dvougólový forvard Jakub Káník. Ten nejprve v závěrečných sekundách první části korunoval příbramskou třetinu snů a minutu a půl před koncem prostřední periody se zásahem na 5:2 postaral o vítězný gól utkání. Písku sice následně patřila poslední část, ale dvě trefy Sýbka znamenaly pouze korekci výsledku na jednogólový rozdíl.

„V prvním přípravném zápase to má trenér vždy strašně těžké, protože mužstva se teprve hledají. My jsme trochu použili systém, který nám fungoval v minulé sezoně. Bylo vidět, že první třetinu jsme ho byli schopni praktikovat tak, jak jsme se ho celou loňskou sezonu učili. To bylo na zápase určitě pozitivní. Ovšem za stavu 4:0 hráči začali hrát úplně jiný hokej, než jsme chtěli. Protože to byl první zápas, bylo ve hře velké množství chyb. Soupeř dal góly a my jsme z toho udělali utkání pro diváky,” zhodnotil střetnutí trenér Jan Tlačil.

Další přípravné utkání čeká Příbram v úterý 11. srpna, kdy doma přivítá Kobru Praha (17 hodin). Následovat bude domácí odveta s Pískem (20. srpna od 19:30 hodin), dvojutkání s Klatovy (venku 25. srpna od 16:30 hodin, doma 3. září od 16:30 hodin) a vše zakončí duel na ledě pražské Kobry (9. září od 18 hodin).