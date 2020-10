Příbramští ještě necelé dvě minuty před koncem drželi těsné vedení 2:1, které jim svými brankami v první, respektive druhé třetině zajistili Dominik Řepík a Daniel Seniov. Jenže pak využil přesilovku Michel, což domácím dalo vítr do plachet.

Přesto se zdálo, že Příbram, podobně jako před týdnem v Řisutech, dotáhne zápas do prodloužení a alespoň bod si tak odveze. To se ovšem nestalo, protože devatenáct sekund před koncem je srazil do kolen Hasman.

Trenér Jan Tlačil sice následně svolal své svěřence k poradě u střídačky, po níž se rozhodl pro risk bez brankáře. Ten však nevyšel a Středočeši tak podruhé v řadě odešli z ledu jako poražení.

Klatovy – Příbram 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Branky a nahrávky: 23. Přikryl (Eret, Tulačka), 59. Michel (Hanzlík, Walter), 60. Hasman – 2. Řepík (Grubner, Straka), 25. Seniov (Sladkovský, Řepík). Rozhodčí: Květoň – Polonyi, Zimmermann. Diváci: 121.

Klatovy: Polívka (Pícl) – Walter, Vajner, Leština, Houfek, Sysel – Kolář, Roubal, Lang, Kolda, Přikryl, Hasman, Hanzlík, Procházka, Fořt, Eret, Michel, Tulačka.

Příbram: Šorf (Lambert) – Straka, Saňa, Houška, Grubner, Kutlák, Hlaváček – Rohlík, Řepík, Káník, Dragoun, Josefus, Seniov, Brzák, Chlouba, Furch, Sladkovský, Sirotek.