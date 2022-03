Šorf měl ale ve druhém utkání série několikrát i štěstí. Poprvé se tak stalo těsně před první přestávkou, kdy se puk od jeho vyrážečky odrazil vedle branky. V posledních minutách základní části, kdy Příbram hrála oslabení, ho zachránila nejprve horní tyč a pak následně pravá tyčka.

Recept na Kobru? Disciplína! A Bříškovi hrát do těla, radí Chlouba

„Musel jsem být pořád soustředěný. Nebylo to nic lehkého. Kluci mi tam padali do střel, byli obětaví, což nám pomohlo k tomu, abychom to zvládli na Kobře,“ řekl příbramský hrdina pod maskou.

Když při něm stál obrovský kus štěstí, tak na druhé straně jemnou tečí otevřel skóre sváteční střelec Daniel Seniov. Kobra vyrovnala o tři minuty později, kdy po jednom ze závarů před příbramskou brankou prostřelil Šorfa Lukáš Tondr. Gólman Baníku byl bez šance.

Výborný vstup do play-off. Příbram na úvod přetlačila Kobru

Vyrovnaný stav vydržel nejen po základní hrací době, ale i po prodloužení a rozhodnout se muselo v nájezdech. V nich už Šorf jednou Kobru vychytal v lednovém utkání a povedlo se mu to i tentokrát, ač ho stejně jako tehdy překonal Tondr. „V Příbrami mi střílel na lapačku, takže jsem očekával, že bude střílet podobně. Tentokrát zamířil na vyrážečku,“ popisoval situaci ve třetí sérii, kdy se Pražané ujali vedení. Na druhé straně ale ustál těžkou situaci v závěrečné sérii Saňa a ihned poté přidal i rozhodující trefu. Následně Šorf vychytal jediného úspěšného střelce Kobry a po právu tak slavil druhý získaný bod v sérii.

„Koneckonců jsme rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. I přesto, že až v nájezdech. Každá výhra se počítá a tohle je jiná soutěž. Play-off je o jednom gólu. Šťastnější a připravenější vyhrává,“ uvedl jeden ze základních stavebních kamenů čtvrtečního vítězství nad Kobrou Dominik Šorf. Nyní chce společně s týmem v sobotu zvýšit vedení v sérii na 3:0, aby potvrdili výhru na ledě Kobry, ale také, že jsou lépe připravenější na semifinále než jejich pražský soupeř.

Kobra Praha – Příbram 1:2 po nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 54. Tondr (Šťastný, Bříška) – 51. Seniov (Hlaváček), rozhodující nájezd Saňa. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Hlinka. Diváci: 247. Stav série: 0:2.

HC Kobra Praha: Ondrík – Zmeškal, Svach, Holý, Ženíšek, Šteiner, Knesl, Janda – Janča, Čech, Havrda, Bříška, Tondr, Petrák, Zídek, Ksandr, Šťastný, Novák, Hlinka.

HC Baník Příbram: Šorf – Malý, Saňa, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Vinš, Zdeněk – Chlouba, Josefus, Kraus, Seniov, Rohlík, Pinkas, Furch, Panna, Gengel, Svoboda.