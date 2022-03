Po středě bylo v příbramské šatně hodně hlučno. Dokonce i jindy klidný trenér Pavel Marek zvýšil hlas, a hodně. Efekt se následně dostavil a hráči předvedli v pátek výrazně lepší výkon. Nicméně i tak museli dotahovat náskok soupeře. Tábor odcházel do šaten opět spokojenější, když mu vedení zařídil Jakub Matušík. „Bylo to hodně těžké od začátku. Špatně jsme vstoupili do utkání. Vstoupili na nás. Od druhé třetiny jsme srovnali krok a tahal za delší konec provazu,“ řekl Miroslav Rohlík.