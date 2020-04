/ROZHOVOR/ Obránce Kolína Jan Hanzl hokejově nezahálí ani v období, kdy ledové plochy zejí prázdnotou. Hokej je jeho každodenním chlebem, i když není profesionálem. Hanzl totiž pracuje pro projekt Sense Arena, v rámci kterého ve virtuální realitě trénuje a zkouší herní prvky každý den. ,,Program je nainstalovaný ve velkém kufru a je přenosný, takže mám doma takovou malou tělocvičnu,“ prozradil jednatřicetiletý obránce Jan Hanzl.

Není profesionálem, hokej ho ale živí. Kolínský Jan Hanzl vsadil na virtuální svět | Foto: archiv sportovce

Místo dlouhé sezony jste skončili hned zkraje března. Jaké to pro hráče je?

Bohužel se stalo to, co se stalo. Asi nikdo z nás nečekal, že to může mít takový dopad. Je to smutný konec sezony. Myslím si, že jsme letos měli dobře našlápnuto k tomu, abychom po dlouhé době udělali velký úspěch. Každopádně už je to pryč a nezbývá nám nic jiného než se s tím smířit. Na druhou stranu všichni chápeme, o co jde a že v těchto chvílích jde hokej stranou. Zdraví je přednější. Jsme zodpovědní a věřím, že to všechno zvládneme a alespoň tenhle zápas vyhrajeme.