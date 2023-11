Podruhé v krátké době vyzvali hokejisté Příbrami nováčka z Kralup. V předehrávce 26. kola, která se měla hrát po vánočních svátcích, měli co dělat, aby získali všechny tři bod. Dlouho vyrovnaný zápas rozhodl až v 55. minutě Duchan a Baník nakonec zvítězil 3:2. Stále tak vede druhé lize.

Ilustrační foto. | Foto: Radek Velebil

Příbram oproti Kralupům získala dvakrát více bodů, nováček ale ukazuje, že je nepříjemným soupeřem. Zvlášť na domácím ledě, kde pravidelně boduje. Před vlastním publikem předvedl další ze sympatických bojů i proti favoritovi. „Snažili se bruslit, byli nepříjemní,“ útočník hostů Samuel Duchan.

Kralupy se také dvakrát dostaly do vedení a Příbram měla co dělat, aby nakonec vyhrála. V 55. minutě jí nakonec právě 22letá posila z Tábora vystřelila tři body. „Určitě jsem rád, že je máme. Utkání bylo do konce třetí třetiny vyrovnané. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ uvedl Duchan, který se v přípravě zranil a zpět do druholigového kolotoče naskočil až před čtrnácti dny. „Cítím se lépe, každým zápasem je ruka lepší, zatím drží,“ dodal vzápětí.

Příbram se doma natrápila. Benátky přetlačila až v prodloužení

Sám pak byl vyloučen a na trestné lavici hodně zpytoval svědomí. Příbram ale oslabení ustála a nakonec se mohla radovat z vítězství. „Na konci jsem udělal faul, který byl oprávněný, tak jsem se bál, abychom nedostali vyrovnávací gól. Jinak jsem si vítěznou trefu užil hodně. Emoce tam byly,“ přiznal Duchan.

Baník tak má odehranou polovinu zápasů v základní části. Celkově v nich získal 40 bodů a vede tabulku západní skupiny. Zároveň disponuje se 79 vstřelenými góly i nejlepším útokem celé soutěže.

Kralupy – Příbram 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. David, 25. Štípek (Šilhavý) – 10. Hasman (Jelínek), 28. Chlouba (Pinkas, Rajgl), 55. Duchan (Josefus, Pinkas). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Rozhodčí: Červenka – Hájková, Jiruška.

Kralupy nad Vltavou: Sochůrek – Chládek, Zajíc, Kapoun, Kehar, David, A. Straka, J. Kučera – Soukup, Hrala, Zídek – Bradáček, Šilhavý, Štípek – Hampl, Husarik, T. Pejchal – Jechumtál, Binko.

Příbram: Tichý – Rajgl, Krejčí, Zdeněk, Jelínek, Havelka, Saňa – Hasman, Kolda, L. Bednařík – Duchan, Josefus, Pinkas – Chlouba, Pětník, Mařík – P. Svoboda, Bečvář.