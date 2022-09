Domácí nastoupili k utkání v nejsilnějším složení, jak se ne generálku má. Příbram naopak lepila na poslední chvíli sestavu. Do Tábora dorazila s necelými třemi formacemi. Ke známým absencím Josefuse a Bečváře se navíc v průběhu zápasu přidal Malý. Někteří obránci tak museli odehrát zápas v útoku.

Jihočeši tak měli s postupem zápasu čím dál větší převahu. V první třetině se hosté ještě drželi a jejich nejsvětlejší okamžiky přišli v záběru úvodního dějství, kdy Eret snížil ještě na přijatelných 1:2 z pohledu Baníku. „Řekli jsme si, že budeme chtít na soupeře nastoupit hned od první minuty. Náš tlak v úvodních deseti minutách byl opravdu výrazný. Příbram jsme v té úvodní pasáži přestříleli snad 11:2, ale co se týče gólů, nevytěžili jsme z toho to, co jsme chtěli,“ uvedl asistent trenéra domácích Zdeněk Kutlák, Na druhé straně hýřil spokojeností Zdeněk Kutlák, který ještě na jaře hrál v play-off v bíločerném dresu.

Kolaps i vyražené zuby. Příbram zažila v duelu s Táborem třetinu hrůzy

Po přestávce už ale na ledě vládl pouze Tábor. „Vůbec jsme si neštrejchli. Frajeři hráli v plné sestavě. Věděli o sobě, připravili se na nás a my netušili, co máme hrát,“ přiznal obránce Ondřej Havlín. On společně se spoluhráči musel v defenzivě řešit jeden problém za druhým. Šorf sice ještě několika gólům soupeře zabránil, ale i s vypětím všech sil v prostřední části inkasoval čtyřikrát. Poslední rána na jeho psychiku přišla v 56. minutě při přesilovce Příbrami, kdy pohromu hostů završil v brejku dvou na jednoho Severa. Gólman Baníku poté zmizel na střídačku a na zbytek utkání musel jít Jiroušek.

„Máme problémy v obranné třetině, kde byl často chaos. Soupeř nám dal čtyři góly z předbrankového prostoru, podotkl Havlín. „Od druhé třetiny už měl zápas jednoznačný průběh. Jsme samozřejmě rádi za vítězství, ale mám zkušenost, že úspěšná generálka v podstatě nic neznamená. V sezoně začne všechno nanovo,“ uzavřel Kutlák. Příbram zahájí novou sezonu ve středu na ledě Písku.

Tábor – Písek 8:2 (2:1, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Severa (Zayml, Hubata), 15. Milfait, Severa), 21. Vlček (Suchánek, Matušík), 24. Chocholoušek (Zíb, Suchánek), 29. Dančišin (Milfait, Severa), 40. Šulek (Matušík), 50. Duda (Vala, Vlček), 56. Severa (Milfait, Hajič) - 18. Eret (Kafka, Gengel), 45. Hasman (Káník). Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Květoň - Šimánek, Ent. Diváci: 450.

Tábor: Dvořák (41. Vácha) - PLášil Suchánek, Vala, Hajič, A. Dvořák, Hubata - Seidl, Matušík, Vlček - Endál, Dančišin, Bárta - Zayml, Milfait, Severa - Šulek, Zíb, Chocholoušek - Duda.

Příbram: Šorf (Jiroušek) - Saňa, Malý, Zdeněk, Jelínek, Havlín, Zedek - Vinš, Gengel, Hasman, Kafka, Pinkas, Eret, Matějka, Furch.