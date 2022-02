„Největší rozdíl byl v neproměňování našich šancí. Ve středu jsme se prosadili v podstatě z jakékoliv střely. Tentokrát brankář soupeře předvedl parádní výkon, stejně jako náš. Oba týmy se trápily v zakončení. Příležitostí bylo dost. Nakonec byli hlavní hrdinové gólmani, což také odpovídá výsledku 1:1,“ zhodnotil příbramský kapitán Petr Josefus celý zápas, jehož hvězdné okamžiky v utkání přišly až v dovednostní disciplíně.

Oproti středě ale vstoupily do posledního vzájemného zápasu v rámci základní části lépe Klatovy, které chtěly odčinit středeční debakl. Vedení jim zajistil Petr Eret. Na jeho trefu dokázal odpovědět ještě do konce první třetiny Pinkas. Na další překonání jednoho z gólmanů si museli všichni počkat až do samostatných nájezdů.

„Nutno říct, že Klatovy hrály mnohem lépe než u nás. Tam se po třetím inkasovaném gólu vykašlaly. Teď hrály celých šedesát minut opravdu dobře,“ uznal výkon soupeře Josefus. Západočeši ještě bojují o poslední volné místo do play-off. Podruhé v zápase jim mohl vedení zajistit Eret, nicméně jeho trestné střílení Jiroušek přečetl a udržel remízový stav.

Výsledek 1:1 vydržel nejen do konce základní části, ale i prodloužení a o vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy, ve kterých svedl parádní souboj Josefus s Roubalem. Zatímco domácí exekutor byl úspěšný pouze ve dvou pokusech ze tří, tak kapitán Příbrami proměnil všechny tři pokus a zajistil hostům bonusový bod navíc.

„Na tréninku zkouším pět, šest různých zakončení, z toho tři piluji opravdu často. Teďka to vyšlo krásně, že mi tam spadly všechny tři. Péťa (Jiroušek) u nás zavřel bránu a vezeme si dva důležité body v souboji o druhou příčku s Kobrou,“ řekl Josefus ke svému výkonu. Náskok Příbrami před Pražany narostl po víkendu na šest bodů. Jejich největší soupeř v bitvě o výhodu domácího prostředí pro play-off utrpěl debakl na ledě vedoucího Tábora 2:7.

Klatovy – Příbram 1:2 pn (1:1, 0:0, 0:0 – 0:0)

Branky: 7. Eret (Roubal) – 19. Pinkas (Bečvář, Tlačil), rozh. náj. Josefus. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Rozhodčí: Šperl – Sýkora, Tuháček. Diváci: 206.

Příbram: Jiroušek – Malý, Vinš, Hlaváček, Havlín, Jelínek, Zdeněk – Kraus, Rohlík, Tlačil – Chlouba, Káník, Josefus – Pinkas, Furch, Panna – Bečvář, Gengel, Seniov.