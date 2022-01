Za dvě utkání nasázeli Příbramští celku z Vysočiny osmnáct branek, avšak obránce Radek Jelínek odmítá, že by se jednalo o oblíbeného soka aktuálně druhého týmu tabulky skupiny jih. „Snažíme se na každého soupeře soustředit stejně. Teď nám to tam napadlo. Musíme v tom pokračovat,“ uvedl 23letý obránce, který nahrával Jakubu Káníkovi při druhém gólu hostů.

Příbram po celý zápas dominovala a na ledě Havlíčkova Brodu. Oproti prvnímu lednovému zápasu ho tentokrát v prostředním dějství nepustila zpět do zápasu a sama naopak navyšovala skóre. „Máme velký tlak do brány, čekáme na svoji šanci. Dokážeme je přehrávat a vytvářet si spoustu šancí. Při vší úctě k soupeři je naše kvalita jinde. Máme spoustu kvalitních hráčů, kteří dokážou v těžkých situacích rozhodovat,“ uvedl Jelínek. Například kapitána Petr Josefus skóroval při vlastním oslabení a ve druhé třetině zvyšoval už na 4:0 pro Příbram.

Hokejisté Baníku dokonali svou show v závěrečné části a zejména její dva hlavní aktéři Jan Tlačil s Jakubem Káníkem, kteří oba dokonali hattrick a zároveň proměnili trestné střílení. Příbram tak prochází rokem 2022 stále bez porážky a navíc drží nejlepší sérii výher v sezoně, kdy zvítězila už sedmkrát v řadě. „Zapracovali jsme na obraně. Snažíme se hrát dobře odzadu a konstruktivně. V útoku máme od trenéra volnou ruku. V bráně máme dva výborné gólmany, kteří nás dokážou podržet a my se jim snažíme co nejvíce pomoc. Blíží se pomalu play-off a chceme do něho vstoupit ve výborné formě,“ uvedl Jelínek.

Příbram se v novém roce projevuje nejen zlepšenou defenzivou, kdy v lednu už třikrát udržela čisté konto, ale také velmi produktivním útokem. Vyjma zápasů s Kobrou a Táborem vstřelila vždy minimálně pět branek a v sedmi utkáních zaznamenala úctyhodných 44 gólů. „Máme posledních pár zápasu a play-off se blíží. Chceme do něho vstoupit ve výborné formě. Na trénincích se soustředíme i na věci, které v něm budou rozhodovat a snažíme se je už přenášet teď do zápasů,“ upřesnil Jelínek. Baníku za měsíc touhle dobou skončí základní část a s příchodem března přijde vrchol sezony v podobě vyřazovací fáze.

Havlíčkův Brod – Příbram 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 6. Pinkas (Gengel, Hlaváček), 15. Káník (Panna, Jelínek), 28. Tlačil (Rohlík, Zdeněk), 29. Josefus (Malý, Tlačil), 33. Káník (Kutlák, Malý), 46. Tlačil (TS), 50. Tlačil (Zdeněk, Rohlík), 56. Káník (TS). Vyloučení: 9:8 + Hlaváček 5 + do konce. Bez využití. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Mejzlík – Nechvátal, Roupec. Diváci: 334.

Havlíčkův Brod: Chaloupek – Kliment, Čermák, Nepokoj, Kabelka, Klodner, Dudycha – Holenda, Mlynář, Voříšek – Petržilka, Třetina, Kozlík – Tecl, Ludvík, Bulín – Benák, Vacík, Kalač.

Příbram: Jiroušek – Havlín, Hlaváček, Malý, Jelínek, Kutlák, Zdeněk – Chlouba, Josefus, Káník, Pinkas, Rohlík, Panna, Tlačil, Gengel, Furch, Seniov, Kraus.