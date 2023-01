Česko se ještě vzpamatovává z příjemného stříbrného překvapení na mistrovství světa hokejistů do dvaceti let. Za velkou louží se přitom bude hrát další velký turnaj. V Lake Placid se od 12. do 22. ledna budou konat Zimní univerzitní hry.

Mužskou část odletěl reprezentovat Josef Hasman, který tak navazuje na tradici příbramského hokeje. Na univerziádě si v minulosti zahrál například současný kapitán Petr Josefus. Loni se měl účastnit i David Zdeněk, nicméně kvůli covidové pandemii byla největší sportovní událost studentstva ve švýcarském Lucernu zrušena. Letos už se hráči dočkali.

„V závěru základní části 2. ligy budeme tedy Pepu postrádat, ale jsme hrdí na to, že v reprezentaci máme i své zastoupení,“ sdělil příbramský klub na sociálních sítích, který bude v Lake Placid ve společnosti hned jedenácti hráček ženského týmu. V Lake Placid se představí Kristýna Bláhová, Kateřina Zechovská, Viktorie Chladová, Denisa Habartová, Karolína Kosinová, Alexandra Halounová, Sandra Halounová, Tereza Mazancová, Zuzana Martinů, Barbora Hrůšová a Martina Mašková.

Mimochodem český univerzitní hokej čeká na medaili už osmnáct let, tedy stejně dlouho jako nedávní hráči do 20 let. Nyní tak nastal čas ukončit i zde půst čekání na cenný kov. Muži se utkají se Švédskem, Japonskem, Lotyšskem, Kanadou a Ukrajinou. Do play-off postoupí první dva týmy. Na ženy čekají výběry Velké Británie, USA, Japonska Slovenska a Kanady. V jejich případě půjde do semifinále nejlepší kvarteto.