Rezonovala na ledě dohra z jarního play-off, kdy Chomutov vyhrál na příbramském ledě čtvrtý kontroverzní zápas?

Něco tam bylo. I v šatně jsme si říkali, že jim máme co vracet za to, co se stalo. Chtěli jsme ji to oplatit, což se podařilo.

Stejně jako loni jste Chomutovu uťali vítěznou sérii a sami v ní pokračujete. V čem se letošní start nápadně podobá tomu loňskému?

Asi v dobré přípravě. Probírali jsme to s hráči a dělali jsme si z toho srandu, že začínáme stejně jako loni a tehdy nás přibrzdil doma Děčín. Teď ho přivítáme zas. Doufám, že se nám podaří zlomit to, co se loni nepovedlo a budeme pokračovat na vítězné vlně.

Sám jste nastoupil k prvnímu zápasu v sezoně. Hned dva góly. Docela příjemný návrat, ne?

Hodně! Byl jsem nervóznější, než když jsem nastupoval do jediného extraligového zápasu na Spartě. Měl jsem zdravotní potíže. Tříslo pořád není stoprocentní, ale drží. Bál jsem se toho, aby vydrželo v zápase a také se tak stalo, za což jsem rád.

Příbram ovládla šlágr s Chomutovem a vede druhou ligu

Nervozita byla kvůli zranění?

Přesně tak. Bál jsem se do toho trošku jít, ale díky práci doktora Martina Flégla a přítelkyně fyzioterapeutky, jsem rád, že jsem zranění doléčil a noha drží. Skočil jsem do toho po hlavě a po jednom tréninku nastoupil do zápasu.

Hned první střídání a hned gól. Opravdu jste do toho skočil po hlavě?

Určitě (směje se). Když jsem přišel na střídačku poté, co jsme po dvaceti vteřinách dostali gól, tak jsem říkal, jestli si dělá někdo srandu, super vstup pánové. Následně se nám při druhém střídání podařilo vyrovnat. Takže vstup se vším všudy.

Navíc jste přidal i druhou a důležitou trefu, která byla vítězná. Kde se ve vás vzalo tolik sebevědomí, že jste ze čtyř soupeřů udělal slalomové kužely?

Nějak jsme se vystřídali. Dragy (Michal Dragoun) začal rozjíždět akci a absolutně neměl komu dát puk. Skákal jsem ze střídačky, jel jsem pod ním. V tandemu jsme se málem srazili s Láďou (Ladislavem Gengelem). Nebyla jiná možnost, než projet hřiště “na hada“ s kotoučem mezi hráči, protože nalevo i napravo stáli hráči, ale absolutně nebylo kam jim nahrát, nezbývalo nic jiného, než zavést puk, na trojnožce ho dovézt jako chodec a podařilo se. Káva (Petr Kafka) mi říkal, že jsem měl štěstí, jinak by mě seřval. Takže paráda. Sám jsem ani nevěřil, jak jsem se tam dostal.

V základní části minulé sezony jste dal jen pět gólů, teď už máte dva. Překonáte loňský ročník?

Těžko říct. Nerad bych řekl, abych si je nevystřílel na začátku sezony. Uvidíme, jak bude probíhat dál. Doufám, že se mi bude dařit, pomůžu týmu, budeme sbírat body a dostaneme se co nejdál.

Z maroda hrdinou. Havlín pravidelně boduje. Pohodu podtrhl vítězným gólem

Už v průběhu přípravy jste vystřídal několik parťáků v obraně. Ustálily se už dvojice?

Ještě to není asi úplně ustálené. V přípravě jsme se protáčeli, což trvá i teď. Máme jednu stabilní dvojici, kterou tvoří duo z Kolína (Jelínek, Zdeněk). Zbytek se protáčíme. Neustále máme zdravotní potíže. Já jsem chyběl 14 dní, teď je nemocný Krejčí, takže se to vždy nějak mění. Z devíti beků jsme byli rádi, že nás bylo šest obránců.

Může být tohle i problém, že například Chomutov měl docela dost úniků či brejků?

Bohužel nám tam vzadu zlobil. Chomutov hrozil z brejků, což víme z loňské sezony. Budeme muset na to dát větší pozor. Trenér taky z toho není nadšený, naopak nás pořád za to tepe.

Z čeho to vyplývá?

I vzadu jsme dost útočný typy. Snažíme se útočníkům pomáhat jak dopředu, tak dozadu. Někdy je to až moc přemíry snahy. Potřebujeme ale i pomoc dozadu. Útočíme v pěti, stejně tak brání.

Začátek sezony vám ale vyšel na výbornou. Čtyři zápasy, čtyři výhry. S tím musí být spokojenost, ne?

Určitě. Máme v šatně pohodu. Snad pojedeme takhle dál.

Svědčí pohoda o tom, že máte nejlepší útok v lize s průměrem sedmi vstřelených gólů na zápas?

K tomu hodně pomohl výsledek v Řisutech. Tam kluci předvedli neskutečnou kanonádu. Nedělal bych z toho zbytečné závěry. Přijdou těžší utkání. Soupeři budou kvalitnější. Potřebujeme body. Kolik dáme gólů, je bonus navíc.