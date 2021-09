V čem nebyl problém, to byli fanoušci, byť Rytíři jsou v nuceném chomutovském exilu. Z Kladna jich dorazilo tolik, že o dobrou atmosféru bylo postaráno. V čele voje byl kotel za brankou, ale ke skandování se přidávaly i obě hlavní tribuny, a to i přesto, že Jaromír Jágr na ledě scházel.

Na jaře jim dvěma góly vystřílel v rozhodujícím duelu s Jihlavou postup do extraligy, v pátek už Rostislav Marosz stál na druhé straně barikády. Dokonce skóroval, ale na jeho branku stihl odpovědět vůdce Rytířů Tomáš Plekanec. Rytíři se v obnovené premiéře v nejvyšší soutěži ale bodů nedočkali, Slezanům totiž vyšla ještě jedna dalekonosná rána Patrika Kocha.

Branky a nahrávky: 25. Hecl (Cienciala), 27. Mikuš (Blümel, Nakládal), 40. Říčka (Cienciala, J. Kolář), 52. Říčka (Cienciala, Košťálek). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5, navíc Jiříček (Plzeň) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 7280. Pardubice: Frodl – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček, Blümel – Říčka, O. Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Trenéři: Král, Havíř a P. Sýkora. Plzeň: D. Furch – Budík, Čerešňák, Graňák, Jiříček, V. Lang, J. Kindl, L. Kaňák – Bulíř, Mertl, Dzierkals – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – Suchý, P. Musil, Kuťák – Malát, Přikryl, Kantner. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Pardubice vstupují do nové sezony s nemalými ambicemi a touhou nechat fanoušky zapomenout na chaos a trápení v nedávné době. První duel vyšel Dynamu náramně: o přesvědčivé výhře nad Plzní rozhodli Východočeši ve druhé třetině, v níž se postupně střelecky prosadili Marek Hecl, Juraj Mikuš a Robert Říčka. Poslední jmenovaný pak přidal v 52. minutě ještě trefu v přesilovce a jednoznačný duel (na střely na bránu to bylo 43:17) dostal definitivní podobu.

Pár vteřin před koncem třetího dějství (za stavu 2:2) nabídl Krejčího družině do prodloužení přesilovku Zbořil. Parádní ťukes ovšem gólem neskončil, početní výhodu si vzápětí zahráli hosté. Jenže jim ujel Jan Knotek a vyřešil to famózně.

Domácí doplatili na vyloučení. Už v první třetině inkasovali dvakrát během přesilovky hostů: za Litvínov se prosadili Richard Jarůšek a Giorgio Estephan. A když se Petr Straka krátce po polovině duelu trefil i v oslabení (po tragické minele ve zlínské rozehrávce), bylo to s nadějemi Beranů hodně bledé.

Na první zápas úřadujících mistrů v nově sezoně přišly do Werk Areny necelé tři tisíce diváků. Třinečtí fanoušci se mohli poprvé rozjásat v čase 4:11, kdy napadající Andrej Nestrašil lehce obral o puk budějovického obránce a našel Martina Růžičku, který už mě snadnou práci. V 10. minutě se trefil Aron Chmielewski a bylo jasné, že Oceláři si jdou za výhrou.

