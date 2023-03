Hrůzostrašný debakl z úvodního duelu je odčiněn. Hokejisté Příbrami dokázali v domácím prostředí zareagovat na demolici z ledu Chomutova a na vlastním kluzišti vrátili soupeři úder. Díky využitým přesilovkám se dostali do vedení. Utkání následně dovedli do vítězného konce poměrem 4:2 a stav zápasů v sérii srovnali na 1:1.

Hokejisté Příbrami vyhráli nad Chomutovem druhý zápas. | Foto: Jan Podrman

Stejně jako v prvním zápase, tak i v pátečním střetnutí hrály přesilovky klíčovou roli. Zatímco ve středu jich Piráti využili hned pět, tak nyní jedinou, kterou otevřeli skóre. Chrpa proměnil proti Jirouškovi blafák. V početních výhodách ale dokázali udeřit i domácí. Šinágl si zpoza branky počkal na najetého Hasmana a bylo srovnáno. Po změně stran udeřil z mezikruží Gengel, který se tak postaral o obrat domácích ve skóre.

Zlomový okamžik v prostředním dějství si přichystal Pinkas, který dostal puk do jízdy a bez problémů překonal Hanuljaka. „Myslím si, že se měli diváci na co dívat. Oba týmy zahrály výborný zápas. Nám se podařilo ve druhé třetině odskočit, což byl asi rozhodující moment. Poté jsme se snažili zápas mít pod kontrolou,“ řekl trenér domácího celku Pavel Marek. V Příbrami ale bylo zaděláno na drama, protože před odchodem do šaten snížil Kostourek.

Pirátská smršť o čtrnácti brankách. Příbram zahájila čtvrtfinále výpraskem

Závěrečná část byla o tom, kdo vstřelí klíčový gól, který přišel až v poslední minutě. Gengel bez milosti propálil Hanuljaka a zařídil srovnání zápasů v sérii na 1:1. „Jsem rád, že jsme zvládli ubránit přesilovky soupeře, protože tam to vždycky smrdí gólem. Pozitivní je, že jsme se oklepali z té těžké porážky a jsme zpátky ve hře,“ těšilo Marka. „Zápas nám nevyšel tak, jak jsme si přáli. Bohužel jsme nedokázali plnit to, co jsme si řekli. Ale je to jen další zápas v sérii. Je vyrovnáno a jdeme dál,“ uvedl kouč Pirátů Kamil Koláček.

Příbram – Chomutov 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Hasman (Šinágl, Havlín), 24. Kafka (Dragoun, Eret), 28. Pinkas, 60. Gengel (Josefus) – 12. Chrpa (Hübl, Svoboda), 32. Kostourek (Vrhel, Chlouba). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Rozhodčí: Barek, Červenka – Roischel, Štěpánek. Diváci: 1480. Stav série: 2:1.

Příbram: Jiroušek – Zedek, Grubner, Havlín, Saňa, Jelínek, Zdeněk, Vinš – Eret, Šinágl, Kafka, Dragoun, Bednařík, Furch, Bečvář, Brzák, Josefus, Gengel, Hasman, Pinkas.

Chomutov: Hanuljak – Váchal, Seemann, Žižka, Filip, Matai, Němec, Havel – Svoboda, Ekrt, Hübl, Koblížek, Mežnar, Kostourek, Zajíček, Chlouba, Veselý, Mála, Chrpa, Vrhel.