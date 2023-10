Odpočatí hokejisté přejeli Cheb. Na první místo se vrátili o skóre

Hokejisté Příbrami se po týdenní přestávce vrátili zpět do kolotoče 2. ligy – západ. Sedm dní odpočinku se na nich projevilo parádně. I když zajížděli do dalekého Chebu, tak na půdě třináctého celku tabulky zvítězili přesvědčivě 9:3 a vrátili se zpět do čela soutěže o skóre před druhý Tábor.

Hokejisté Příbrami sil lehce poradili s Chebem. | Foto: Ondřej Jícha