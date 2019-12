Projekt Díky vám vznikl ve spolupráci města Příbram a příbramských sportovních klubům. Jeho podstatou je, že vybraným organizacím, spolkům či záchranným složkám jsou věnovány vstupenky na některá ze zajímavých sportovních utkání. Jako první se zapojili fotbalisté, kteří věnovali členů záchranných složek a zaměstnancům příbramské nemocnice domácí ligové utkání s Viktorií Plzeň.

Tentokrát slova díků směřovala od hokejistů. A to primárně pracovníkům Vězeňské služby, Technických služeb Příbram a Záchranné služby Příbram, kterým bylo rozdáno vždy po padesáti vstupenkách. „Všem, kteří jsou do projektu vybírání, toto poděkování patří, a je to pouze drobné ocenění. Mnohdy si skutečně neuvědomujeme, že bez práce těchto lidí by bylo vše mnohem složitější,“ poděkoval starosta města Jan Konvalinka.

Složitější byla v samotném utkání i cesta příbramských hokejistů za třemi body. Museli totiž likvidovat náskok soupeře, který Jihočechům zařídila v přesilovce jedna z jich největších hvězd, extraligovými boji ostřílený jednačtyřicetiletý útočník Tomáš Vak (12.). V dalším průběhu se ale projevila větší kvalita a dobrá fyzická zdatnost kádru nováčka soutěže, který převzal otěže do svých rukou.

Vyrovnání se dočkal v polovině zápasu zásluhou Rohlíka (31.), v závěrečné periodě pak přesilovkovými zásahy Grubnera (48.) a Josefuse (53.), který si v duelu připsal i další dvě asistence, otočil skóre na svou stranu. Matys sice dokázal ještě vrátit České Budějovice na dostřel (54.), ale v závěru při pokusu hostů o hru bez brankáře zpečetil domácí vítězství Brzák.

Příbram tak vyhrála už šestý zápas v řadě a se ziskem 41 bodů jí v tabulce patří skvělé druhé místo. Stejný bodový zisk má i vedoucí Tábor a třetí Kobra Praha. A právě celek z metropole bude ve středu další, který se představí na příbramském ledě.

„Jsem rád, že v Příbrami máme hokejový klub, který se na jedné straně skvěle věnuje práci s dětmi a na straně druhé od letošního roku hraje druholigovou soutěž, ve které navíc úřaduje na předních příčkách,“ ocenil klub za jeho výkony a reprezentaci města Jan Konvalinka.