Do poslední části hry už se promítl průběžný výsledek a v herně kostrbaté třetině už diváci čekali na gól marně. Závěrečné dějství bylo totiž oboustranně hodně otevřené a poměrně rozhárené. Více šancí si přeci jen připravil Tábor. Třetí třetina se už obešla bez gólů. Doumácí kouč si pochvaloval zejména výkon Koláře, nicméně poznamenal, že v soutěžních zápasech musí jeho svěřenci přemýšlet ještě trochu jinak.

„Jsme rádi, že nám Příbram vyšla vstříc a po odřeknutí Hodonína k nám přijela. Za to jí děkujeme. S utkáním můžeme být spokojení tak z poloviny. V první třetině to bylo relativně slušné, podařilo se nám dát dva góly, a ještě jsme dvakrát trefili tyč. Ve druhé části jsme od své hry ustoupili a rozpadla se nám kompaktnost herního projevu. Soupeři jsme nabídli několik šancí a bylo tam dost nedostatků v obranné činnosti celého týmu," hodnotil domácí trenér Gyori.

Druhé dějství zastihlo v lepším rozpoložení hokejisty z města uranu, ale góly znovu dávali Jihočeši. A krásné! První z nich obstaral ostrým švihem do horního růžku hostující branky Škoda a následující trefu zaznamenal mazáckým blafákem Matušík. Aktivnější hosté se nakonec prosadili až za stavu 4:0 pro domácí, když využil přesilovou hru Káník.

V herně vyrovnané první části hry byli táborští hráči podstatně efektivnější než jejich soupeř. Zásluhou Zíba a Práška si vypracovali dvoubrankový náskok, a to ještě Endál a Matušík trefili tyčku příbramské branky, kterou hájil jejich bývalý spoluhráč Šorf.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.