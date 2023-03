Soupeři oplatili stejnou zbraní. Hokejisté Příbrami ovládli v domácím prostředí úvodní třetinu, která se stala klíčem celkové výhře nad Táborem 3:1. Zbytek utkání si následně pohlídali a povedlo se jim srovnat stav zápasů na 1:1 v sérii hrané na tři vítězné duely. Hrdinou pondělního střetnutí se stal kapitán Petr Josefu, který se gólem a dvěma asistencemi podílel na všech branek Baníku.

Příbramští hokejisté srovnali sérii s Táborem | Foto: Tomáš Danko, HC Tábor

Lepší vstupy do utkání jsou zatím rozhodujícím prvkem v této sérii. V úvodním klání vytěžil Tábor díky parádnímu začátku vedení 3:0. Příbram se od soupeře poučila a podobně zahrála v domácí odvětě, kdy si v úvodní části vytvořila dvougólový náskok.

„Přišli jsme s taktickými změnami. Museli jsme zlepšit pohyb, který byl v prvním utkání opravdu slabý a soupeř nás přehrál od první do poslední minuty. Teď jsme byli hnáni našimi fanoušky, na stadionu byla skvělá atmosféra a troufnu si říct, že jsme byli lepší. Diktovali jsme tempo, snažili jsme se držet krok i v důrazu. Na začátku jsme proměnili šance a pak se nám hrálo lépe,“ vysvětlil kapitán Petr Josefus. Lídr Příbrami na konci čtvrté minuty otevřel skóre, a minutu před odchodem do šatny nahrál v přesilovce Kafkovi. Další bod si připsal v polovině zápasu u trefy Bednaříka.

Stejně jako Tábor, tak i teď Příbram měla utkání plně pod kontrolou. Hosté se sice dostali do zápasu, když v oslabení snížil Kohút. Z jejich strany to ale bylo vše. „Utkání z naší strany nebylo dobré. Hlavně v prvních dvou třetinách to bylo od všech prostě málo,“ soptil trenér hostů Aleš Krátoška.

Jihočeši se pokusili v závěrečném dějství zvrátit vývoj zápasu, obrana Příbrami v čele s gólmanem Jirouškem byla ale pozorná a udržela hosty na uzdě. Domácí brankář nicméně nedochytal ani druhé utkání série. Střet s útočníkem hostů Severou v závěru zápasu odnesl otřesem mozku a sanitka ho odvezla do nemocnice. O další náboj mezi oběma týmy je tak v dalším pokračování série postaráno.

Podobně mluvil i před třetím utkáním i Josefus. „Musíme se především vyvarovat individuálním chybám, které první utkání rozhodly. V Táboře je bouřlivá atmosféra. Možná jsme hráli malinko zakřiknutě, tak jsme dělali hloupé chyby, které normálně neděláme. Věřím, že po první zkušenosti budeme lepší a budeme hrát podobně, jako u nás, kde jsme diktovali tempo a byli lepším týmem. Pokud tohle splníme, tak věřím, že můžeme celou sérii dotáhnout do vítězného konce,“ řekl příbramský kapitán. Jeho a jeho partu čeká na jihu Čech opět bouřlivá atmosféra.

Příbram - Tábor 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Josefus (Bednařík, Havlín), 19. Kafka (Saňa, Josefus), 28. Bednařík (Hasman, Josefus) - 37. Kohút (Hajič). Vyloučení: 11:13 - navíc Severa (Tábor) 5+DKU. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hlinka, Hacaperka - Sýkora, Maňák. Diváci: 1 150. Stav série: 1:1.

Příbram: Jiroušek – Zdeněk, Zedek, Havlín, Grubner, Saňa, Vinš, Patzelt – Dragoun, Bednařík, Furch, Bečvář, Josefus, Eret, Hasman, Pinkas, Šinágl, Kafka, Gengel.

Tábor: Gába (Dvořák) - Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý, Kříž - Seidl., Matušík, Šulek - Bahenský, Milfait, Severa - Kohút, Vlček, Hajič - Prášek, Dančišin, Duchan - Bárta.