Juniorský mistr světa z roku 2000, který se v letech 2006, 2012 a 2013 účastnil i třech seniorských světových šampionátů, na nichž s národním týmem vybojoval stříbro (2006) a bronz (2012), naposledy působil v dresu DS České Budějovice, kde hostoval z prvoligového Motoru, jehož je odchovancem a v minulosti v jeho barvách dlouhá léta válel i v extralize. „Potřebovali jsme získat zkušenost do obrany, protože věkový průměr našich defenzivních hráčů je asi dvaadvacet let. Proto bylo naším cílem doplnit kádr o jednoho staršího hráče,“ vysvětlil důvody Kutlákova angažování generální manažer HC Příbram Miroslav Bláha. „Zároveň věříme, že se naši mladí kluci od něj mnohé naučí,“ doplnil.

237. hráč draftu NHL z roku 2000 (vybral si ho Boston Bruins), který se ale prosadil hlavně v evropských soutěžích, když si zahrál mimo jiné i za rakouský Salzburg či švýcarský Ambri-Piotta, se v Příbrami domluvil na angažmá do konce probíhajícího ročníku. „Uvidíme, co to přinese. Určitě není vyloučeno, že naše spolupráce bude pokračovat i v další sezoně. Tímto krokem ale neustupujeme z naší cesty a nadále hodláme dávat šanci mladým hokejistům. V ideálním případě z naší vlastní líhně,“ konstatoval příbramský generální manažer s tím, že zatím není jasné, kdy nejnovější akvizice za svůj nový tým poprvé nastoupí. „Zbývá ještě vyřešit potřebné administrativní kroky. Až se to podaří, měl by jít hned do akce,“ dodal.

Nájezdové drama

Ještě bez Kutláka tak Příbram odehrála sobotní zápas domácí proti Klatovům. Premiéra v roce 2020 ovšem druhému celku tabulky nevyšla podle představ. Bral totiž pouze bod, když překvapivě podlehl svému soupeři 1:2 po samostatných nájezdech. Zasloužil se o to především hostující útočník Josef Hasman, jenž téměř v polovině závěrečné části nejprve smazal těsný příbramský náskok, který zařídil Petr Josefus (19.) a posléze jako jediný uspěl i v dovednostní soutěži, jejíž rozuzlení přišlo až v sedmé sérii. Jelikož domácí šestice Tlačil mladší, Panna, Brzák, Josefus, Šinágl, Gengel a Chlouba marně hledala recept na hostujícího brankáře, putoval druhý bod do Klatov.

HC Příbram – HC Klatovy 1:2 po samostatných nájezdech (1:0, 0:0, 0:1). Branky a nahrávky: 19. Josefus (Hlaváček, Brzák) – 49. Hasman (Roubal, Hanzlík), rozh. náj. Hasman. Rozhodčí: Vokřál – Krátký, Štěpánek. Diváci: 530.

HC Příbram: Čech (Mičán) – Straka, Hlaváček, Havlín, Mašek, Grubner, Saňa, Rittig – Josefus (A), Brzák, Kolouch, Chlouba, Šinágl, Rohlík (A), Panna, Čurda, Gengel (C), Káník.

SHC Klatovy: Kolář (Kuchař) – Houfek, Štěpánek, Leština, Sysel, Šiller, Slavík (C) – Hanzlík, Mužík, Roubal (A), Matiášek, Vávra, Hasman, Hajšman, Princl, Reitspies, Procházka.