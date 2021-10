V pátek a sobotu podvečer a v neděli odpoledne se svěřenci Jakuba Petra postaví proti jednomu z aktuálně nejlepších týmů na světě. Národní tým se opět vrací na příbramský led a jeho účasti si váží i lidé z klubu. „Pro nás je reprezentace reklama příbramského stadionu, který funguje výborně,“ těší generálního manažera A-týmu Miroslava Bláhu.

.@narodnitym U18 odehraje v Příbrami tři přípravná utkání proti Rusku. Vstupné činí 100 Kč/den.



Odkazy na přímé přenosy naleznete níže:



8. 10. 2021 od 17:30: https://t.co/W5seDBfLAs



9. 10. 2021 od 17:30: https://t.co/CIp6mP8ors



10. 10. 2021 od 15:00: https://t.co/HYNV8mCkQ5 pic.twitter.com/Ctmo8TqRkc — Český hokej (@czehockey) October 8, 2021

V plánu jsou tři přípravná utkání s aktuálními vítězi prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cupu Ruskem. Vstupné na jeden zápas činí 100 Kč. Fanoušci se mohou těšit na budoucí hvězdy nejen českého, ale i ruského hokeje. Jejich jména zatím široké veřejnosti známá nejsou, ale to se časem u některých z nich určitě změní. V českém výběru se představí devět hráčů, kteří reprezentovali v létě. Trenér Petr dal volno například Kulichovi nebo Slavíčkovi, jenž už nakukují do dospělého hokeje. Naopak hned sedm mladíků čeká premiéra v kategorii do 18 let.

I soupeř oželel největší hvězdy, které už nastupují v KHL. Jedno jméno ale určitě bude přitahovat pozornost. Raul Jakupov je bratrancem slavnějšího Naila, jedničky draftu NHL v roce 2012, nicméně v současnosti jeho hvězda spíše uvadá a je právě na jeho rodinném příslušníkovi, aby příjmení zase dodal lesk.