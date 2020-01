/FOTOGALERIE/ Celorepubliková akce Pojď hrát hokej, která ve spolupráci Českého svazu ledního hokeje a klubů probíhá v rámci Týdne hokeje, zavítala i na Příbramsko.

Akce Pojď hrát hokej v Příbrami. | Foto: HC Příbram

Jako první se mohli začínající hokejisté hlásit v Sedlčanech, kde se akce konala v úterý. Na zimní stadion tam dorazilo celkem 17 zájemců, z nichž se 14 hned zaregistrovalo. „Oproti minulému roku, kdy se nám zaregistrovali tři z dvanácti, jde o značný nárust. Byli jsme velmi mile překvapeni. Přeci jen z předchozích let máme zkušenost, že lednový termín je oproti zářijovému slabší. Navíc nejsme tak velké město a kromě hokeje je u nás velký zájem i o fotbal,“ konstatoval trenér Roman Chwastek, podle něhož je mládežnický hokej v Sedlčanech na vzestupu. „Měli jsme problém, který se teď odráží u dorostu, ale v posledních šesti letech se situace zlepšila. Dokonce to vypadá, že do nové sezony přihlásíme další mládežnické družstvo,“ nastínil Chwastek.