Narozeniny:

- Milan Petrželka – 45 let. Kladenský odchovanec figuroval na soupisce A-týmu dvě sezony ještě v juniorském věku. Za tu dobu si vysloužil nominaci k šesti zápasům. Ale zahrál si jen jedinkrát, jinak byl pouze náhradníkem.

Ligový debut za Kladno:

- 1967 – Václav Kropáček. Když se Kladnu zranili Pospíšil i juniorský reprezentant Kohout, Kladno shánělo pomoc. Volba padla právě na obránce Kropáčka, který vypomohl z druhé ligy. V modrobílém dresu vydržel tři zápasy.

- 1996 – Přemysl Sedlák. Rodák z Městce Králové je odchovancem Kladna. Pořádně se prosadil pouze v sezoně 2001/02, kdy odehrál ve formaci s velmi talentovanými Plekancem a Vlčkem 47 zápasů. Kladno opustil po sestupu o rok později. Ještě v sezoně 2007/08 se vrátil, byla to ale pouze třízápasová výpomoc.

- 2018 – David Šesták, Ladislav Romančík a Adam Zich. Když Kladno mělo problém se spoustou zraněných obránců, dorazila záchrana z Litvínova v podobě dua Šesták – Romančík. Společně nejvíce zazářili v Kadani, když první jmenovaný byl ve statistice plus minu +5, druhý „pouze“ +4. Slovák Romančík ale přeci jen zaujal trochu víc. Nebýt zlomeniny nohy, nejspíš by v Kladně působil po zbytek sezony. Takto dorazil až na extraligovou sezonu 2019/20. Než se stihl rozehrát, na turnaji v Bolzanu přišel ještě ke zlomenině prstu na ruce. A bylo to na něm znát – celou sezonu bojoval hlavně sám se sebou.

Do třetice obránce. Adam Zich je odchovancem Kladna. Mezi dospělými ale jen zaskakoval. Má za sebou například zajímavé angažmá v China Golden Dragon v druhé lize.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Ani tady moc na výběr není… A archivu jsme ale objevili zápas, který se hrál 27. prosince 1961, Kladno tehdy hostilo Plzeň a mělo jí co vracet, protože Západočeši předtím slavili první domácí výhru sezony právě nad Kladnem. To bylo doma od začátku jasně lepší, přesto inkasovalo jako první. Naštěstí Volf s Rysem slepenými góly brzy stav otočili a pak už SONP na ledě vládly do konce.

27. prosince 1961 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 5:2 (2:1,1:0,2:1)

Branky: Jaroslav Volf, Miroslav Rys, Jaroslav Volf, Stanislav Bacílek, Jindřich Lidický - Miroslav Štogr, Vilém Václav.

Vyloučení: 1:4 Bez využití V oslabení: 0:1 Diváci: 2500

Sestava Kladna: Kulíček - Bacílek, F. Pospíšil, Müller, Landa - Wimmer, Prošek, Volek - Volf, Karas, Lidický - Markup, Rys, Náprstek.

A za druhé něco novějšího, cennou a nečekanou výhru Kladna v Českých Budějovicích na konci roku 1998. Vedoucí branku tehdy vstřelil už zkušený obránce Richard Adam, výpomoc z Jihlavy, a jeho tým pak dobře bránil a vedení navyšoval. Trefil se i útočník Tomáš Kupka získaný na dvě (celkem povedené) sezony ze Slavie a nakonec v oslabení i Ladislav Svoboda. Za domácí až v závěru skórovala jejich tehdy největší star Aleš Kotalík, později výborný kanonýr i v NHL a národním týmu.

27. prosince 1998 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 58:04 Aleš Kotalík (Václav Král, Radek Martínek) - 04:15 Richard Adam (Jiří Burger, Tomáš Kupka), 29:51 Tomáš Kupka (Jiří Holšán), 31:29 Ladislav Svoboda (Jiří Kročák) SH1

Vyloučení: 4:6 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 36:21 (10:7, 11:9, 15:5) Diváci: 6025

Sestava Kladna: Bílek - M. Táborský, Mádl ©, Židlický, Pozník, Kročák, Adam - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Vorel, Kameš, Kaňka - Holšán, Burger, Kupka.

Z dalších zajímavostí už jedině to, že celkem třikrát se v historii Kladno utkalo 27. prosince s Třincem. Vyhrálo ale pouze v roce 1996 na jeho ledě 2:1, pak dvakrát podlehlo. Z duelu v roce 2012, v němž nastoupil i Jaromír Jágr, si prohlédněte fotogalerii.

Ostatní zápasy 27. prosince (od roku 1965):

27. prosince 1959 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK ZJŠ BRNO 4:2 (1:1,1:0,2:1)

27. prosince 1961 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 5:2 (2:1,1:0,2:1)

27. prosince 1967 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)

27. prosince 1996 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC POLDI KLADNO 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

27. prosince 1998 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

27. prosince 2006 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

27. prosince 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

27. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 7:3 (1:0, 5:0, 1:3)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK