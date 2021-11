Ačkoliv chyběl v prvních dvanácti kolech, jeho souhra se staronovými spoluhráči fungovala po jeho návratu do sestavy parádně. Hned v prvním zápase zapsal gól, i když s hořkou příchutí, protože jeho trefa pouze snížila doposud jedinou porážku na domácím ledě s Havlíčkovým Brodem 2:4. „Byl jsem pořád sžitý se spoluhráči. Neustále jsme byli v kontaktu,“ podotkl čtyřicetiletý veterán.

V posledním přípravném zápase v Letňanech Gengel chyběl na soupisce a následně vyplulo na povrch, že byl na měsíční hostování zapůjčen do Rakovníka. Spekulovalo se o nějakých rozepřech uvnitř týmu, nicméně vše zkušený útočník odmítl. Naopak odtajnil, že velkým důvodem byly dva blížící hokejbalové světové šampionáty veteránů v Kanadě a Finsku.

„Jsem rád, že mi Příbram umožnila být mimo. Měl jsem prioritu, že chci na ně jet a jsem rád, že mi vedení umožnilo, abych mohl potrénovat dobře hokejbal, což se mi teď vrací, protože fyzičku mám teď perfektní,“ liboval si Gengel, který společně se spoluhráči reprezentoval Česko parádně. V obou případech slavili celkový triumf. „Je suprové, že jsem na obou mistrovstvích získali dvakrát zlato – jak pět na pět, tak tři na tři, takže to bylo perfektní - příprava a vše k tomu - a myslím si, že ke konci sezony bude vše gradovat,“ prohlásil.

Pro něj samotného nebylo nijak těžké naskočit do rozjeté soutěže a zvlášť, když se v Příbrami za začátku dařilo parádně. Gengel se vrátil do známého prostředí a hned se zapojil. „Působil jsem tady před tím tři roky a jede se pořád stejně. Všichni šlapou na 110%. Je to paráda, akorát mě mrzí, že když jsem přišel, tak jsme hned prohráli, jinak vyhráváme,“ ušklíbl se útočník.

Po návratu do Příbrami se přeci jen něco pro něj změnilo. Z dresu mu zmizelo kapitánské céčko, které po něm převzal Petr Josefus. „Nelpím si na tom, jestli ho mám nebo ne. Vůbec na tom nezáleží. Když si budu chtít popovídat s rozhodčím, tak si s ním promluvím slušně,“ řekl Gengel. Ač se jedná o nejstaršího útočníka v týmu, tak i on dokazuje, že věk je jenom číslo. Vedle mladších spoluhráčů mládne i on sám. „Fyzicky se cítím dobře připravený a vůbec mi to nedělá problémy. Myslím si, že nějaká léta budu mít ještě před sebou,“ uzavřel čtyřicetiletý hokejista.